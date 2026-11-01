Tổng thống Trump đề cập khả năng đối thoại với Triều Tiên về vụ việc liên quan Binance

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ông Trump đưa ra phát biểu trên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida ngày 31/10, sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm đánh cắp tiền số từ Binance vào ngày 29/10.

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: "Tôi không lo ngại. Chúng tôi đang tìm hiểu sự việc. Chúng tôi chưa rõ liệu có phải Triều Tiên hay không, nhưng nếu đúng là nước này, chúng tôi sẽ trao đổi với Bình Nhưỡng về vấn đề đó".

FBI thông qua phối hợp với Sở Mật vụ Mỹ và Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã nhận thấy tin tặc chủ yếu chuyển đổi tài sản đánh cắp được sang Ethereum vốn là một loại tiền điện tử phổ biến.

FBI cảnh báo rằng tin tặc nhiều khả năng sẽ tiếp tục rửa số tài sản đánh cắp được thông qua các nền tảng tài chính phi tập trung và sàn giao dịch tiền điện tử – nơi cho phép người dùng nhanh chóng đổi tài sản kỹ thuật số này lấy tài sản kỹ thuật số khác.

Ba cơ quan của Mỹ kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử, đơn vị vận hành chuỗi khối (blockchain), công ty phân tích cùng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác hãy chặn các giao dịch liên quan đến những ví kỹ thuật số mà các tin tặc sử dụng để rửa số tiền đánh cắp được.

Thông báo từ FBI được đưa ra sau đánh giá của công ty TRM Labs (Mỹ) cho rằng nhóm TraderTraitor là thủ phạm đứng sau vụ đánh cắp ước tính trị giá 6,36 tỷ USD từ sàn Binance.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều đồn đoán về khả năng nối lại ngoại giao giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã có ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump vẫn cởi mở với đối thoại cùng ông Kim Jong-un, nếu Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận về những vấn đề mà Washington và các đồng minh quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch.

Ngày 31/10, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance thông báo đã sử dụng nguồn tiền của công ty để mua lại lượng token tương đương 90% số tài sản bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng trị giá khoảng 6,3 tỷ USD, đồng thời cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại cho người dùng.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Binance cho biết đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn lực tài chính của công ty để khắc phục hậu quả vụ việc. Khoảng 10% số token còn lại chưa được mua lại do có tính thanh khoản thấp, khiến quá trình tìm kiếm và thu mua đủ số lượng cần thiết có thể kéo dài hơn. Binance khẳng định cam kết chịu toàn bộ tác động tài chính từ vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia ngày càng lo ngại năng lực phát triển nhanh chóng của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đe dọa những phương thức mã hóa và giao thức bảo mật công nghệ thông tin hiện nay.

Trên mạng xã hội X, đồng Tổng giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.