Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Thâm Quyến. Ảnh chụp màn hình: Truth Social

Theo đài RT (Nga), ông Trump đăng các hình ảnh này trên tài khoản Truth Social ngày 21/11, hai ngày sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, diễn ra tại Thâm Quyến trong các ngày 18 -19/11. Trước đó, ông đánh giá đây là “một trong những hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng nhất trong nhiều năm qua” và nhận định quan hệ giữa ba nhà lãnh đạo là “tuyệt vời”.

Các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân thiện giữa ba nhà lãnh đạo. Trong một bức ảnh, ông Trump bắt tay Tổng thống Putin với chú thích “Bạn của tôi”.

Phản ứng về bức ảnh, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), viết trên mạng xã hội X: “Những người yêu nước đang kiểm soát tình hình”.

Một bức ảnh khác cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ tại sân bay sau khi ông Trump bước xuống máy bay, kèm chú thích “Những người bạn”.

Loạt ảnh còn có những khoảnh khắc cả ba nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau, trong đó có bức ảnh chụp trước cuộc gặp ba bên tại khu nhà khách Kylin Villa, nơi ở dành cho các lãnh đạo cấp cao ở Thâm Quyến. Một bức khác ghi lại các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao APEC, với chú thích “GOAT” - viết tắt của cụm từ tiếng Anh “greatest of all time” (vĩ đại nhất mọi thời đại).

Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo ông Trump, cuộc gặp đã dẫn tới điều ông mô tả là tuyên bố hòa bình ba bên đầu tiên từ trước đến nay, trong đó ba nước cam kết giảm nguy cơ hạt nhân và tăng cường đối thoại giữa ba cường quốc hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc trao đổi với Tổng thống Putin tập trung vào việc tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc trực tiếp với Moskva, trong bối cảnh Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn.

Về cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump đánh giá đây là cuộc trao đổi “rất hiệu quả”. Hai bên đã thảo luận về thương mại, công nghệ tiên tiến và hợp tác kinh tế. Tổng thống Mỹ cũng cho biết hai nước đã nhất trí xây dựng các cơ chế bảo đảm an toàn chung đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/11, ông Trump bảo vệ cách tiếp cận của mình trong quan hệ với Moskva và Bắc Kinh, đồng thời chỉ trích những người không đồng tình với cách tiếp cận này.

“Tôi có quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Putin, đó là điều rất tốt. Tôi có quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, đó cũng là điều tốt. Và đất nước chúng ta an toàn nhờ những mối quan hệ đó”, ông Trump nói.

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên diễn ra chiều 19/11 tại Thâm Quyến, bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2026, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Trump. Kéo dài khoảng 90 phút, cuộc gặp kết thúc bằng việc công bố Tuyên bố Hòa bình nguyên thủ Trung Quốc - Nga - Mỹ. Theo văn kiện, ba nước cam kết duy trì ổn định chiến lược, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ba nước tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên.