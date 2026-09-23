Tổng thống Trump: Đàm phán Mỹ-Iran đang có “động lực”, có thể đạt thỏa thuận

Phát biểu trong cuộc gặp đa phương với lãnh đạo các nước vùng Vịnh và một số quốc gia trong khu vực bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Tổng thống Trump cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner vừa có cuộc gặp mà ông đánh giá là “hiệu quả” với các bên trung gian đang thúc đẩy tiếp xúc với Iran. Ông Trump nói: “Tôi cho rằng đang có rất nhiều động lực để họ đạt được một thỏa thuận. Đó là điều chúng tôi đang nghe được từ tất cả các bên”. Reuters cũng dẫn lời Tổng thống Mỹ cho biết Washington và Tehran vẫn duy trì liên lạc và ông tin rằng cuối cùng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Trump đồng thời để ngỏ khả năng Mỹ tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự. Đề cập cơ sở hạt nhân mà ông gọi là “Núi Pickaxe”, Tổng thống Mỹ cho biết Washington hiện chưa phát hiện nhiều hoạt động tại đây, nhưng sẽ hành động nếu nhận thấy hoạt động đáng kể.

Ông Trump cũng đề cập tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Theo ông, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường này đã tăng đáng kể kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổng thống Mỹ cho rằng tình hình với Iran có thể được giải quyết sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11, hoặc thậm chí sớm hơn.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết Washington đã đề nghị Iran hợp tác kinh tế để đổi lấy việc chấm dứt chương trình hạt nhân, song Tehran đã từ chối. Tổng thống Mỹ tái khẳng định quan điểm rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi các nước tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 8 quốc gia khu vực Trung Đông đã cùng tham gia các nỗ lực nhằm giải quyết những khó khăn tại khu vực vùng Vịnh và bày tỏ mong muốn các nỗ lực này sớm đạt kết quả.