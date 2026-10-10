Tổng thống Trump công bố thỏa thuận lớn với Moskva, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga

Ngày 9/10/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: ndtv.com/TTXVN)

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố quyết định tạm thời miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động thương mại nhiên liệu của Liên bang Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Động thái này cho phép bán, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel của. Liên bang Nga, bao gồm cả nhập khẩu vào Mỹ, ít nhất đến ngày 7/4/2027.

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 9/10, thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận lớn với Moskva, sau cuộc điện đàm ngày 9/10 với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Liên bang Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1.000.000 tấn ngay sau đó”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm Moskva có thể cung cấp tới 3.000.000 tấn dầu diesel bổ sung “trong một thời gian ngắn”, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu Liên bang Nga, vốn gần đây liên tục đối mặt với nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống, Điện Kremlin cho biết Liên bang Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu.

Điện Kremlin khẳng định Moskva “tin chắc rằng điều này sẽ có tác động tích cực đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới”.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Aleksandr Novak cũng xác nhận Moskva sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel trước thời hạn.

Trao đổi với hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, ông Novak cho biết quá trình này sẽ được bắt đầu “ngay lập tức”.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga tuyên bố: “Liên bang Nga hoan nghênh những bước đi của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và từng bước khôi phục hoạt động thương mại năng lượng bình thường, đồng thời sẵn sàng phối hợp các hành động trong tương lai để tạo ra một thị trường có khả năng dự báo tốt hơn và lành mạnh hơn”.

Trước đó, Chính phủ Liên bang Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu biển và dầu khí chưng cất (gas oil) đến ngày 31/10 nhằm ổn định thị trường trong nước, vốn đang chịu sức ép từ nhu cầu nhiên liệu tăng theo mùa liên quan đến hoạt động thu hoạch nông sản.

Theo các hạn chế hiện hành, những doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu bị cấm xuất khẩu đến hết tháng 10, trong khi các doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất nhiên liệu bị cấm xuất khẩu đến ngày 31/1/2027.

Lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xuất khẩu xăng cũng đang có hiệu lực đến hết tháng 1/2027.

Một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Washington, D.C. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh các thị trường toàn cầu vẫn đang chịu tác động nặng nề từ tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Đầu tuần này, ông Russell Hardy, Giám đốc điều hành Vitol, một trong những công ty kinh doanh dầu mỏ lớn nhất thế giới, cảnh báo rằng thị trường đã sử dụng gần hết lượng nhiên liệu dự trữ từng giúp hấp thụ các cú sốc gián đoạn nguồn cung.

Phát biểu hôm 7/10, ông Hardy nhấn mạnh: “Ở phương Tây không còn lượng hàng tồn kho nào để tiếp tục rút ra nữa”.

Tuần trước, các nước Nhóm G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ kho dự trữ khẩn cấp, bắt đầu bằng dầu diesel, nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá nhiên liệu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu châu Âu có thêm hành động để giải quyết vấn đề này.