Tổng thống Trump công bố thỏa thuận 'giấc mơ thành hiện thực' về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington trên thực tế sẽ kiểm soát an ninh của Greenland theo một thỏa thuận đạt được với Đan Mạch và vùng lãnh thổ Bắc Cực tự trị này.

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 18/9, theo giờ địa phương, Tổng thống Trump từ lâu cho rằng Mỹ nên giành quyền sở hữu Greenland từ Đan Mạch do vị trí chiến lược của hòn đảo và sự cần thiết phải đối phó với ảnh hưởng của Liên bang Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.

Những yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ đã gây phẫn nộ tại Copenhagen và làm quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu thêm căng thẳng.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 18/9, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận "trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và tất cả các nhu cầu khác tại Greenland, giải quyết hoàn toàn TẤT CẢ những quan ngại của Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: "Theo chỉ đạo của tôi, chúng tôi đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland để bảo đảm rằng Mỹ sẽ MÃI MÃI có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm và bảo vệ an ninh của Greenland cũng như Mỹ”.

Ngoài ra, theo Tổng thống Trump, “kể từ bây giờ, không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi”.

Tổng thống Trump cam kết Mỹ sẽ "bảo vệ rất chặt chẽ" Greenland, đồng thời mô tả thỏa thuận này là "một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Mỹ".

Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng đặt câu hỏi về khả năng mua Greenland.

Dù hòn đảo này khẳng định Greenland không phải để bán, nhưng ông Trump vẫn nhắc lại lời kêu gọi đó vào tháng 12/2024, viết trên mạng xã hội rằng: “Vì mục đích an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, Mỹ cho rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều tuyệt đối cần thiết”.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cần Greenland để đảm bảo an ninh kinh tế.

Trong chuyến thăm hòn đảo này vào tháng 3/2025, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết những tuyên bố gần đây phản ánh “chính sách của Mỹ” nhằm thay đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch tại Greenland, song thừa nhận rằng người dân Greenland phải là bên tự quyết định tương lai của họ.

Greenland nắm giữ một vị trí địa chính trị then chốt, nằm giữa Mỹ và châu Âu, án ngữ rãnh GIUK - tuyến đường hàng hải nối Greenland, Iceland và Anh, kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương.

Các mỏ tài nguyên thiên nhiên phong phú của Greenland, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản đất hiếm, càng làm gia tăng tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đã tận dụng vị thế thống trị của mình trong ngành công nghiệp đất hiếm để gây sức ép với Mỹ.

Những khoáng sản này ngày càng giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu, do được sử dụng trong sản xuất nhiều sản phẩm, từ ô tô điện, tua-bin gió cho tới các thiết bị quân sự.

Trữ lượng khoáng sản của Greenland cũng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi khủng hoảng khí hậu khiến băng ở Bắc Cực tan chảy, đồng thời mở rộng thời gian lưu thông của các tuyến hàng hải phía bắc trong năm, qua đó có khả năng định hình lại thương mại toàn cầu và khiến khu vực này càng trở nên quan trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2025, Tổng thống Trump đã hạ thấp vai trò của tài nguyên thiên nhiên Greenland, cho rằng: “Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia, chứ không phải vì khoáng sản”.

Tuy nhiên, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz hồi tháng 1/2024 từng nhấn mạnh trọng tâm của Tổng thống Trump chính là tài nguyên thiên nhiên, khi nói với đài Fox News rằng sự tập trung của chính quyền vào Greenland là “về các khoáng sản quan trọng” và “tài nguyên thiên nhiên”.