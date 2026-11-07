Tổng thống Trump công bố tầm nhìn mới về tương lai hàng không và vũ trụ Mỹ

Phát biểu tại Hội nghị UP Summit ở Cape Canaveral, bang Florida, Tổng thống Trump cho biết sự kiện hàng không và vũ trụ quy mô lớn mang tên CapeWeek tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, dự kiến được tổ chức trong vòng 2 năm tới, tại khu vực rộng khoảng 1.900 mẫu Anh (gần 770 ha), vốn là cơ sở hạ cánh của tàu con thoi thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Sự kiện sẽ quy tụ các nhà sản xuất máy bay thương mại lớn, trong đó có Boeing, cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không và công nghiệp vũ trụ.

Theo ông Trump, sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tạo ra tác động kinh tế lên tới hàng tỷ USD và mở ra cơ hội ký kết các hợp đồng thương mại, tư nhân có giá trị lớn. Tổng thống Mỹ cho rằng các triển lãm hàng không và vũ trụ lớn trên thế giới lâu nay chủ yếu được tổ chức ở nước ngoài, như Paris (Pháp), Farnborough (Anh) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE). Vì vậy, Washington muốn xây dựng một sự kiện quy mô quốc tế ngay tại Mỹ nhằm thúc đẩy vị thế của nước này trong các ngành hàng không và vũ trụ.

Về lĩnh vực thám hiểm không gian, Tổng thống Trump cho biết đã ban hành “Tuyên bố về tự do trong không gian của Mỹ”, trong đó khẳng định mục tiêu mở rộng hoạt động định cư, phát triển nền văn minh và thúc đẩy tự do của Mỹ ngoài không gian. Ông đồng thời tuyên bố Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ phóng tàu vũ trụ sử dụng năng lượng hạt nhân đầu tiên tới Sao Hỏa trong vòng 2 năm tới.