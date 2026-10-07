Tổng thống Trump công bố khoản đầu tư 3,7 tỷ USD xây dựng nhà máy đóng tàu mới tại Mỹ

Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo khởi công xây dựng một nhà máy đóng tàu mới tại khu vực Sparrows Point, bang Maryland, với tổng vốn đầu tư ban đầu gồm 3,7 tỷ USD từ công ty công nghệ quốc phòng Anduril và 2,9 tỷ USD từ Hải quân Mỹ.

Phát biểu tại địa điểm xây dựng, ông Trump cho biết đây là dự án nhà máy đóng tàu mới lớn nhất tại Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo Tổng thống Trump, cơ sở này có tên Arsenal-2 và sẽ được xây dựng tại Sparrows Point.

Ông Trump cho biết Anduril sẽ đầu tư 3,7 tỷ USD để xây dựng cơ sở hiện đại, phục vụ sản xuất thế hệ tàu ngầm mới của Mỹ, trong đó có tàu ngầm tự hành, ống phóng ngư lôi và các bộ phận quan trọng cho tàu ngầm tấn công lớp Virginia.

Hải quân Mỹ sẽ đóng góp thêm 2,9 tỷ USD để hỗ trợ dự án, đồng thời có khả năng thực hiện các hợp đồng mua sắm trị giá tới 21 tỷ USD trong tương lai.

Tổng thống Trump cũng cho biết người nộp thuế Mỹ sẽ được sở hữu 40% cổ phần tại nhà máy đóng tàu mới. Bên cạnh đó, ông Trump cho biết ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ tăng lên 1.500 tỷ USD trong năm nay, từ mức đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gia tăng sự tham gia trực tiếp của Chính phủ Mỹ vào một số doanh nghiệp và dự án được Washington xác định có ý nghĩa chiến lược. Theo The Hill, danh mục đầu tư của chính quyền hiện bao gồm cổ phần tại hơn 30 công ty, trong đó có 9,9% cổ phần tại Intel và 10% quyền sở hữu trực tiếp tại Trilogy Metals.