Tổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 tuyên bố các hoạt động thăm dò dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và khoáng sản quy mô lớn đang được chuẩn bị tại Greenland, hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Cực. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN phát

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng Greenland sở hữu tiềm năng dầu mỏ đáng kể, với nhiều nguồn tài nguyên có thể khai thác tương đối thuận lợi. Ông dẫn nhận định của các chuyên gia rằng lượng dầu dễ tiếp cận tại hòn đảo này có thể lớn hơn nhiều so với phần lớn các khu vực khác trên thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa công bố cụ thể các khu vực dự kiến được thăm dò, doanh nghiệp tham gia, thời điểm triển khai hoặc ước tính trữ lượng dầu khí và khoáng sản tại Greenland. Vì vậy, quy mô và tiến độ thực hiện các kế hoạch này hiện chưa được xác định rõ.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN phát

Về an ninh, hồi tháng 9/2026, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã ký thỏa thuận nhằm giải quyết những căng thẳng liên quan đến tương lai của hòn đảo, sau những tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump về mong muốn đưa Greenland vào quyền kiểm soát của Mỹ. Thỏa thuận được ký trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo nội dung được công bố, thỏa thuận tạo điều kiện để Mỹ mở rộng vai trò quân sự tại Greenland, trong đó có kế hoạch xây dựng hai căn cứ quân sự mới và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome). Đồng thời, văn kiện tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland và quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo.

Tổng thống Trump nhấn mạnh vị trí địa lý của Greenland có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống phòng thủ Mỹ, nhất là trong việc phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Ông cho rằng hòn đảo có thể đóng vai trò tuyến phòng thủ quan trọng trước khi các loại vũ khí tiếp cận lãnh thổ Mỹ.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ trong tương lai có thể liên quan đến khu vực Greenland, đồng thời nhấn mạnh hệ thống phòng thủ tại đây cần có khả năng đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa và các loại vũ khí khác, kể cả những vũ khí chưa được phát triển.

Trước đó, những tuyên bố của Tổng thống Trump về việc kiểm soát Greenland đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Tại thủ phủ Nuuk, nhiều người đã biểu tình trước cơ sở ngoại giao Mỹ, phản đối các đề xuất có thể ảnh hưởng đến quyền tự quyết và tương lai chính trị của hòn đảo.

Các kế hoạch thăm dò tài nguyên và tăng cường hiện diện quân sự cho thấy Greenland tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý trong tính toán chiến lược của Washington tại Bắc Cực. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án cụ thể sẽ phụ thuộc vào những thỏa thuận liên quan, điều kiện khai thác, sự tham gia của doanh nghiệp và các vấn đề về chủ quyền, môi trường cũng như quyền lợi của người dân Greenland.