Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, trong 9 tháng qua, các nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến sự chưa đạt kết quả. Khi Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz. Đảng Dân chủ lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể quyết định nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, kéo theo nguy cơ căng thẳng tiếp tục lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Trong bối cảnh đó, một dự luật ngân sách mới đang được xây dựng và có thể trở thành công cụ để Quốc hội gây sức ép với Nhà Trắng, thông qua việc hạn chế nguồn ngân sách dành cho chiến sự. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có đủ sức ngăn Tổng thống Trump tiếp tục các hoạt động quân sự?

Quốc hội Mỹ có thể dùng ngân sách để gây sức ép chấm dứt chiến sự?

Nguồn ngân sách liên bang hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 11/12. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đàm phán về một thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng nhằm duy trì hoạt động của chính phủ, đồng thời bảo đảm các cơ quan liên bang và lực lượng quân đội không bị gián đoạn.

Tuần trước, hai nghị sĩ Yassamin Ansari và Ro Khanna kêu gọi các đồng nghiệp đảng Dân chủ tận dụng thời hạn này để gây sức ép với Nhà Trắng về vấn đề Iran.

Hai nghị sĩ cho rằng Quốc hội cần sử dụng quyền quyết định ngân sách để ngăn nguồn tiền thuế của người dân tiếp tục được sử dụng cho chiến sự. Họ cũng kêu gọi phản đối bất kỳ gói ngân sách nào không quy định rõ việc không sử dụng ngân sách cho các hoạt động tấn công nhằm vào Iran.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, 71% người Mỹ muốn Quốc hội khóa mới chấm dứt chiến sự với Iran.

Ông Andreas Krieg, Phó Giáo sư tại Đại học King’s College London, nhận định dự luật ngân sách có thể trở thành một trong những biện pháp thể chế đáng kể đầu tiên nhằm hạn chế quyền tự quyết của Tổng thống Trump trong vấn đề quân sự đối với Iran.

Theo ông, trước đây chiến lược quân sự của Washington phần lớn không chịu tác động từ sự phản đối của Quốc hội. Phe Dân chủ hiện muốn thay đổi điều này bằng cách gắn việc tiếp tục các hoạt động tấn công với sự chấp thuận của Quốc hội.

Những trở ngại lớn

Khói bốc lên sau các vụ oanh kích của lực lượng Mỹ nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Khó khăn trước mắt là Quốc hội Mỹ phải cân nhắc giữa hai mục tiêu: hạn chế ngân sách cho chiến sự nhưng đồng thời tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

Năm ngoái, Chính phủ Mỹ từng phải đóng cửa trong 43 ngày do Quốc hội không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Vì vậy, một số nghị sĩ cảnh báo việc để xảy ra tình trạng tương tự một lần nữa có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của chính phủ và người dân.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho rằng người dân Mỹ không cần thêm một lần chính phủ đóng cửa và cảnh báo đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Peter Welch cũng chỉ ra thế khó của Quốc hội: không muốn tiếp tục cấp ngân sách cho chiến sự nhưng đồng thời không muốn để chính phủ ngừng hoạt động.

Một gói ngân sách lưỡng đảng cần ít nhất 60 phiếu tại Thượng viện gồm 100 ghế. Trước tháng 1/2027, đảng Cộng hòa có 53 ghế và đảng Dân chủ 45 ghế. Sau khi các thượng nghị sĩ mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1, tương quan sẽ thay đổi, với 54 ghế thuộc đảng Dân chủ và 44 ghế thuộc đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, ngay cả khi Quốc hội hạn chế ngân sách, điều đó cũng chưa chắc lập tức chấm dứt chiến sự.

Theo ông Krieg, việc hạn chế chi tiêu cho các hoạt động tấn công không đồng nghĩa với việc xung đột kết thúc. Các biện pháp của Mỹ liên quan hoạt động hàng hải vẫn có thể được duy trì, trong khi những bất đồng về vấn đề hạt nhân, trừng phạt và eo biển Hormuz chưa được giải quyết.

Ông cho rằng hiệu quả của biện pháp này sẽ phụ thuộc đáng kể vào nội dung cuối cùng của dự luật và việc Tổng thống Trump có ký ban hành hay không.

Tổng thống Trump có thể phủ quyết dự luật cắt ngân sách quân sự?

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Câu trả lời là có. Dù đảng Dân chủ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật do Quốc hội thông qua theo quy định của Hiến pháp Mỹ.

Quyền phủ quyết chỉ có thể bị bác bỏ nếu cả Hạ viện và Thượng viện đạt đa số hai phần ba. Với tương quan lực lượng hiện nay, đảng Dân chủ khó đạt được tỷ lệ này nếu không nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các nghị sĩ Cộng hòa.

Quyền phủ quyết cũng tạo ra một thế khó cho Nhà Trắng. Nếu Tổng thống Trump phủ quyết dự luật nhằm hạn chế ngân sách cho chiến sự, nguy cơ chính phủ phải đóng cửa có thể ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan liên bang, trong đó có việc chi trả cho quân nhân.

Một khả năng khác là ngân sách vẫn được duy trì cho các hoạt động phòng thủ. Khi đó, một số hoạt động quân sự và các biện pháp kiểm soát hàng hải có thể tiếp tục.

Nếu dự luật của đảng Dân chủ không bị phủ quyết, chiến sự có chấm dứt?

Theo ông Krieg, ngay cả khi dự luật ngân sách mới ngăn việc cấp thêm tiền cho chiến sự với Iran, Tổng thống Trump vẫn có thể duy trì các hoạt động quân sự trong một thời gian bằng nguồn lực hiện có.

Ông cho rằng Lầu Năm Góc vẫn có năng lực tác chiến đáng kể, do đó việc không được cấp thêm ngân sách sẽ không ngay lập tức ngăn cản tổng thống đưa ra quyết định quân sự.

Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh sự khác biệt giữa khả năng tiến hành các hoạt động quân sự và nguồn lực tài chính để duy trì một chiến dịch kéo dài.

Theo ông Krieg, chi phí cho chiến sự đã lên tới hàng chục tỷ USD, trong khi một số nguồn lực quân sự quan trọng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt. Vì vậy, vấn đề then chốt là Quốc hội chỉ từ chối cấp thêm ngân sách hay đưa ra quy định cụ thể cấm sử dụng cả những khoản tiền đã được phê chuẩn cho các hoạt động tấn công.

Quốc hội Mỹ từng dùng quyền phân bổ ngân sách để chấm dứt chiến tranh?

Năm 2007, đảng Dân chủ đã nhiều lần tìm cách thúc đẩy chấm dứt chiến tranh Iraq, trong đó gắn yêu cầu rút quân với một dự luật ngân sách.

Tuy nhiên, Tổng thống George W. Bush khi đó đã phủ quyết dự luật. Sau nhiều vòng tranh luận giữa hai đảng, phe Dân chủ cuối cùng rút điều kiện về thời hạn rút quân khỏi dự luật.

Theo ông Krieg, công cụ đáng kể nhất mà phe Dân chủ có thể sử dụng để gây sức ép trong vấn đề Iran hiện nay là quyền quyết định ngân sách.

Thời hạn ngân sách ngày 11/12 sẽ tạo thêm lợi thế cho phe Dân chủ trong đàm phán trước khi chính thức kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027. Một trong những phương án đang được thảo luận là gắn việc bổ sung nguồn dự trữ quân sự của Mỹ với những hạn chế đối với các hoạt động tấn công.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết. Vì vậy, việc đảng Dân chủ chiếm đa số tại Quốc hội không đồng nghĩa các hạn chế mới chắc chắn trở thành luật.

“Tác động đáng kể nhất của việc Quốc hội tăng cường can dự có thể không phải là chấm dứt ngay các hoạt động quân sự, mà là tạo thêm sức ép để các bên tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán”, ông Krieg nói.