Tổng thống Trump có thể ra lệnh tấn công Iran trước bầu cử Quốc hội Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, chưa có quyết định cuối cùng nào song Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh tấn công trước ngày bầu cử. Quy mô, mục tiêu cũng như việc có tiến hành các cuộc tấn công hay không vẫn đang được xem xét.

Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã trình lên Tổng thống các phương án nối lại hoạt động quân sự sau bầu cử, trong đó có khả năng nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Ông Trump muốn kéo giảm giá khí đốt và cho thấy những tiến triển trong cuộc xung đột trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thừa nhận rằng những cuộc tấn công hạn chế sẽ không đủ sức buộc Iran trở lại bàn đàm phán, khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hay kéo giảm giá khí đốt trước thềm bầu cử.

Dù vậy, những người ủng hộ phương án tấn công cho rằng một cuộc tấn công sẽ thể hiện sức mạnh của Tổng thống Trump, qua đó có thể tạo lợi thế cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Nguồn tin nói rằng sau đó Mỹ có thể tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo ông Trump, cuộc xung đột kéo dài 8 tháng có thể tái diễn vào thời điểm đó.

Các nguồn tin cho biết ông Trump đã nói rõ với các trợ lý rằng ông sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Tuy nhiên, các cố vấn của Tổng thống cho rằng thời điểm thích hợp sẽ là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thay vì trước đó.

Trước đó, giới quan sát cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước ngày 3/11 nhằm tránh khiến cử tri nhớ lại cuộc xung đột có nguy cơ làm suy giảm vị thế của đảng Cộng hòa trên toàn quốc. Theo nguồn tin, cuộc tấn công mới cũng sẽ đẩy gần 50.000 quân nhân Mỹ tại khu vực, cùng các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh, vào tình thế nguy hiểm, đồng thời khiến kho vũ khí của Mỹ tiếp tục bị hao hụt.

Nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump muốn Washington rút khỏi cuộc chiến để kiềm chế lạm phát đang gia tăng trong nước.

Tuy nhiên, nguồn tin nhận định cuộc tấn công mới nhiều khả năng sẽ dẫn tới kết quả ngược lại. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu thường tăng khi Washington nối lại các cuộc tấn công sau một thời gian tạm dừng.

Căng thẳng hiện nay diễn ra sau cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, trong đó các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở quân sự, hạt nhân và các quan chức quân sự cấp cao của Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái diễn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik ngày 6/10 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh hơn từ Tehran. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, ông cho biết Iran đã xác định và chuẩn bị các mục tiêu có thể bị lực lượng vũ trang nước này tấn công để đáp trả nếu xảy ra hành động quân sự mới.

Ông Talaei-Nik cũng tuyên bố Iran đã trang bị cho lực lượng vũ trang các công nghệ tên lửa và thiết bị bay không người lái tiên tiến hơn, cùng các hệ thống phòng không, hải quân và lục quân được nâng cấp.

Theo quan chức này, năng lực sản xuất vũ khí, trang thiết bị quốc phòng và đạn dược của Iran hiện cao gấp 2,5 lần so với trước khi cuộc chiến bắt đầu, trong đó sản lượng một số loại vũ khí tăng hơn gấp ba lần.