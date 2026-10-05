Tổng thống Trump chọn giám đốc tình báo dẫn dắt lực lượng 'siêu trí tuệ'

Theo đó, ông Jay Clayton sẽ đứng đầu nhóm công tác mới mang tên siêu trí tuệ (SIF). Tên gọi này xuất phát từ việc Tổng thống Trump muốn sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệthay cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết SIF có nhiệm vụ điều phối nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực này, đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện đời sống người dân.

Ông Jay Clayton nhận nhiệm vụ dẫn dắt lực lượng siêu trí tuệ. Ảnh: Reuters

Nhóm sẽ trao đổi với người tiêu dùng, các tổ chức vì lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, đơn vị cung cấp hạ tầng thiết yếu và doanh nghiệp AI.

Tham gia nhóm còn có Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Giám đốc Công nghệ Lầu Năm Góc Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý nhân sự Scott Kupor. SIF báo cáo trực tiếp với Tổng thống Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Reuters dẫn lời ông Clayton cho biết nhóm có 120 ngày để lập báo cáo đánh giá cơ hội, rủi ro của AI và đề xuất vai trò của chính phủ liên bang. Nhóm cũng rà soát cơ chế báo cáo các vụ xâm nhập, tấn công mạng và sự cố liên quan AI, từ đó kiến nghị tăng cường khả năng ứng phó theo thẩm quyền hiện hành.

Ông Adam Boehler - Đặc phái viên về vấn đề con tin của Tổng thống Trump. Ảnh: President.gov.by

Quyết định được công bố sau cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh đạo các doanh nghiệp AI tại Nhà Trắng hồi tuần trước, trong đó các doanh nghiệp ký thỏa thuận tự nguyện về giám sát việc phát triển công nghệ.

Cùng ngày, ông Trump chọn luật sư John Coale, hiện là đặc phái viên tại Belarus, làm đặc phái viên của về vấn đề con tin, thay ông Adam Boehler.

Theo ông Trump, ông Coale đã giúp hơn 65 công dân Mỹ và các nước đồng minh từ Belarus trở về, đồng thời đàm phán trả tự do cho hơn 800 tù nhân chính trị tại Đông Âu. Ông Boehler sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền với vai trò cố vấn cấp cao.