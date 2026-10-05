Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội của ông, lực lượng mới có nhiệm vụ “đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về Siêu trí tuệ” - lĩnh vực mà ông cho rằng có tầm quan trọng lớn hơn cả Cách mạng Công nghiệp hay Internet - đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể các biện pháp hoặc cơ chế giám sát mà lực lượng đặc nhiệm sẽ áp dụng đối với sự phát triển của AI. Đây là vấn đề một số lãnh đạo các công ty công nghệ đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi Chính phủ Liên bang xây dựng các quy định quản lý.

Theo ông Trump, “Lực lượng Siêu trí tuệ” sẽ điều phối sự tương tác của Chính phủ Liên bang với người tiêu dùng, các nhóm lợi ích công cộng, các tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực siêu trí tuệ.

Yêu cầu cung cấp thêm thông tin về mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm do ABC News gửi tới Nhà Trắng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.

Dòng trạng thái tuyên bố thành lập Lực lượng Siêu trí tuệ của Tổng thống Trump. Ảnh chụp màn hình

Tháng trước, ông Trump từng tuyên bố sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm về AI trong bối cảnh những lo ngại về công nghệ này ngày càng gia tăng. Thông báo chính thức ngày 4/10 được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các giám đốc điều hành (CEO) công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng vào tuần trước. Tại cuộc gặp, ông cho biết đã cùng đại diện của 6 công ty ký một bản “hiến pháp” nhằm thiết lập các tiêu chuẩn tự giám sát đối với công nghệ của các doanh nghiệp này.

Theo thông báo, lực lượng đặc nhiệm sẽ do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo, với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal được đăng ngày 3/10, ông Clayton - người dự kiến đảm nhận vai trò quan chức cấp cao phụ trách AI của Nhà Trắng - cho rằng vị thế dẫn đầu toàn cầu về AI sẽ giúp Mỹ có khả năng tốt hơn trong việc ứng phó với những rủi ro từ các đối thủ.

Ông Clayton nhấn mạnh: “Nguy cơ không giành được vị trí dẫn đầu là rất lớn. Việc không dẫn đầu sẽ làm gia tăng các rủi ro, cả đã được xác định lẫn chưa xác định, đặc biệt là từ các đối thủ của chúng ta. Việc đi đầu sẽ giúp chúng ta giải quyết tốt hơn những rủi ro đó vì lợi ích của người dân Mỹ”.

Về hoạt động của lực lượng chuyên trách về AI, ông Clayton cho biết các cơ chế quản lý có thể được hình thành thông qua quá trình đối thoại, tương tự cách thức từng được áp dụng trong các ngành công nghiệp khác.

Từ tấn công mạng đến ‘siêu trí tuệ’: Cuộc đua kiểm soát sức mạnh AI

Từ việc AI được sử dụng để tăng tốc các cuộc tấn công mạng đến sự xuất hiện của những hệ thống ngày càng tự chủ, bài toán không còn đơn thuần là phát triển AI nhanh đến đâu mà là con người có đủ năng lực kiểm soát sức mạnh đó hay không. Với Việt Nam, đây cũng là vấn đề cần được đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo The Wall Street Journal, ông Clayton dẫn các mô hình đánh giá rủi ro trong ngành tài chính, được xây dựng với sự phối hợp giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), làm ví dụ. Ông cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát các quy định pháp luật hiện hành và thảo luận về những biện pháp mà Quốc hội có thể thực hiện.

Ông Clayton cũng bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ nhân sự được Tổng thống Trump chỉ định, nhấn mạnh “năng lực chuyên môn đa dạng” và “cam kết chung” của các thành viên.

Ông nói: “Đây đều là những cá nhân nghiêm túc, từng giải quyết nhiều cơ hội và rủi ro trong quá khứ; họ cam kết thực hiện nhiệm vụ này để nước Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua AI, và chiến thắng đó phải mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”.