Tổng thống Trump chia sẻ hình ảnh ứng viên mới cho vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng

Hình ảnh hoạt hình CEO UFC Dana White với vai trò của Thư ký báo chí Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Trump

Theo các hãng truyền thông quốc tế, bức tranh được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, khắc họa ông White theo phong cách phim hoạt hình "Family Guy", trong bối cảnh ông Trump thông báo đã đề nghị nhân vật này đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Dana White hiện là Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch Giải vô địch võ thuật tổng hợp (UFC), tổ chức các sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) lớn nhất thế giới.

Trong bức tranh, ông White xuất hiện tại phòng họp báo Nhà Trắng, đứng sau bục phát biểu và nói: "Tổng thống Trump bổ nhiệm tôi làm Thư ký báo chí; tôi còn mang theo cả 'viện binh' nữa".

Bức tranh tiếp đó mô tả cảnh các phóng viên đặt câu hỏi, trong khi những võ sĩ UFC đứng cạnh ông White trên bục phát biểu lao vào tấn công các phóng viên. Hình ảnh này cũng gợi nhắc đến phát ngôn của võ sĩ Josh Hokit sau một trận đấu tại sự kiện "UFC Freedom 250", được tổ chức trên bãi cỏ Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Dana White chụp cùng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Wikimedia Commons

Ngày 7/11, ông White cho biết sẽ gặp Tổng thống Trump vào ngày 9/11 để thảo luận về đề nghị đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Phát biểu với các phóng viên tại London, CEO của UFC cho biết ông đang trên đường tới Washington.

Khi được hỏi làm thế nào để có thể đảm đương nhiều công việc cùng lúc, ông White trả lời rằng bản thân vốn đã "đảm nhận rất nhiều công việc rồi".

"Chúng tôi có một cuộc họp vào thứ Hai, nên chắc chắn sau đó tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn", ông White nói.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo đã mời ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết đã đề nghị CEO UFC mang theo các "trợ lý", đồng thời liệt kê tên một số võ sĩ của tổ chức này.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Dana White vĩ đại, một chiến binh đầy mạnh mẽ, đã được mời đảm nhận vị trí Thư ký báo chí của Mỹ", ông Trump viết. Ông cũng cho biết đã yêu cầu ông White mang theo các trợ lý, trong đó có những người không đến từ Mỹ, gồm Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes và Kayla Harrison.

"Chúng ta cần những con người này để bảo vệ chúng ta trước phe cánh tả. Dana sẽ là một Thư ký báo chí độc nhất vô nhị. Dana, hãy nhận công việc này đi!", Tổng thống Trump viết thêm.

Hồi tháng 10, bà Katie Zacharia, người giữ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng, đã thu hút sự chú ý của dư luận khi rời vị trí chỉ sau 5 ngày được bổ nhiệm.