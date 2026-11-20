Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11 ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News sau chuyến công du Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành nhiều lời khen cho các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề sự kiện.

Ông Trump cho biết chuyến đi đã giúp ông xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo.

“Tôi nghĩ đó là mức 12. Trên thang điểm từ 0 đến 10, tôi cho rằng đó là mức 12. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đã xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời”, ông nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi đây là “một chuyến đi tuyệt vời và có ý nghĩa vô cùng quan trọng”, theo Fox News.

Khi được hỏi về nội dung trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà ông gọi là “siêu trí tuệ” (SI). Theo ông, cả hai nhà lãnh đạo đều quan tâm đến công nghệ này và cho rằng cần thiết lập một số cơ chế kiểm soát, dù ở mức tối thiểu.

“Chúng tôi đã thảo luận về SI. Cả hai đều đồng thuận rằng chúng tôi rất quan tâm đến lĩnh vực này, nhưng cũng cho rằng việc thiết lập các cơ chế kiểm soát - dù chỉ ở mức tối thiểu - là điều tích cực”, ông Trump cho biết.

Tuy nhiên, khi được đề nghị giải thích cụ thể hơn về những cơ chế kiểm soát nói trên, ông Trump nói hai bên chưa thảo luận sâu về các định nghĩa hay nội dung chi tiết.

Lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung họp thượng đỉnh 3 bên lần đầu tiên Chiều 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức bắt đầu họp ba bên tại thành phố Thâm Quyến.

Trước hội nghị thượng đỉnh ba bên, Tổng thống Trump đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc gặp chung sau đó đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng tham gia một hội nghị thượng đỉnh ba bên. Ông Trump đánh giá đây là sự kiện “mang tính lịch sử”.

Sau cuộc gặp tại Thâm Quyến, ba nước ra tuyên bố chung. Theo các quan chức Trung Quốc và Nga, lãnh đạo ba nước nhất trí thúc đẩy cải cách Liên Hợp Quốc, tăng cường sản xuất và cung ứng dầu mỏ nhằm ổn định nguồn cung năng lượng. Các bên cũng cam kết duy trì đối thoại để giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả cuộc gặp là tích cực, mang tính xây dựng và “đạt kết quả tốt đẹp”. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận xét các cuộc thảo luận diễn ra “cởi mở và thẳng thắn”.