Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, Tổng thống Trump bày tỏ thất vọng về tiến độ đàm phán, cho rằng Tehran chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đạt một thỏa thuận mà Washington có thể chấp nhận.

Tổng thống Trump cho biết ông nghiêng về phương án nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi bước sang năm 2027, nếu các cuộc thương lượng vẫn không đạt được mục tiêu cuối cùng.

Tổng thống Trump cảnh báo thời điểm có thể nối lại không kích Iran là sau dịp năm mới. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về thông tin trên truyền thông nhà nước Iran rằng Tehran có thể tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ, ông Trump cảnh báo các tàu Iran làm vậy có thể bị đánh chìm. Washington hiện vẫn phong tỏa các cảng của Iran, trong khi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp diễn tại khu vực eo biển Hormuz.

Về phía Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh Tehran vẫn giữ liên lạc với các bên trung gian, trong đó có Qatar. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nói cần tạo cơ hội cho đàm phán, đồng thời nhắc lại yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa. Những điều kiện Tehran từng đưa ra còn bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ.

Trong lúc Qatar thúc đẩy đối thoại, giao tranh tiếp tục ảnh hưởng tới các nước vùng Vịnh. Bộ Nội vụ Bahrain hôm 22/11 cho biết hai người bị thương trong các cuộc tấn công mà nước này quy cho Iran một ngày trước đó.

Bahrain cũng thông tin rằng một cơ sở công nghiệp dân sự bị trúng đòn và bốc cháy, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các vị trí quân sự của Mỹ tại Bahrain, nơi đặt Sở chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Ở một diễn biến có liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó thừa nhận Iran đang phải đối mặt với một cuộc chiến kinh tế “thầm lặng,” khó khăn hơn nhiều so với xung đột bằng tên lửa và các hoạt động phá hoại trực tiếp.

Tổng thống Iran kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc gia để ứng phó với sức ép từ bên ngoài, khẳng định các lực lượng an ninh và quân đội Iran đã và sẽ đáp trả mạnh mẽ những hành động nhằm vào đất nước.