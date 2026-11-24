Ngày 23-11, hội đồng quản trị Nvidia nhất trí đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị, 11 ngày sau khi ông từ chức. Quyết định đảo ngược lập trường mà hội đồng đưa ra chỉ vài ngày trước đó, khi họ gạt khả năng mời ông trở lại.

Ông Jensen Huang trở lại vị trí Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Nvidia 11 ngày sau khi từ chức. Ảnh: Nvidia

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Donald Trump đã giao Phó Tổng thống JD Vance trao đổi với ông Huang và làm việc với hội đồng quản trị Nvidia vào cuối tuần. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 23-11, ông Trump cho biết đã liên hệ trực tiếp và gián tiếp với hội đồng để thúc đẩy việc đưa ông Huang trở lại. Ông thừa nhận đà giảm của thị trường chứng khoán có thể đã ảnh hưởng đến quyết định can thiệp, đồng thời nhấn mạnh vai trò lâu dài của Nvidia đối với kinh tế Mỹ.

Nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu làm rõ đánh giá an ninh

Ông Jensen Huang từ chức sau khi báo chí đưa tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với bà Alice Huang. Theo truyền thông Mỹ, giới chức nước này đánh giá bà có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Bà Alice Huang trước đó làm việc cho Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore và đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về nghi vấn chuyển trái phép chip Nvidia tiên tiến sang Trung Quốc.

Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã tham vấn các quan chức cấp cao của Mỹ trước khi kết luận việc bổ nhiệm lại ông Huang không gây rủi ro an ninh quốc gia. Về phần mình, Tổng thống Trump nói Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã xác nhận chính phủ không có bằng chứng rằng ông Huang có hành vi trái pháp luật. Theo Nvidia, cuộc điều tra nội bộ liên quan đến thông tin ông Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài vẫn tiếp tục. Hãng cũng đã lập ủy ban giám sát việc tuân thủ các quy định xuất khẩu và bắt đầu tuyển giám đốc phụ trách tuân thủ.

Thượng nghị sĩ John Curtis, thành viên Đảng Cộng hòa, yêu cầu làm rõ những quan chức nào đã cung cấp thông tin cho Nvidia và hội đồng quản trị dựa vào đâu để đưa ra kết luận. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, kêu gọi Quốc hội tiếp tục điều tra và đẩy nhanh việc xem xét các dự luật tăng cường theo dõi và kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến.

Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 30%

Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 30% trong phiên 23-11, đưa vốn hóa của hãng tăng khoảng 1.000 tỷ USD. Chỉ số S&P 500 tăng 4,7% sau khi giảm 8,6% trong tuần trước. Đà phục hồi cho thấy sức ảnh hưởng của Nvidia đối với thị trường Mỹ, trong bối cảnh chip của hãng được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển AI.

Ông Huang dự kiến làm việc kín với các nghị sĩ Hạ viện vào tuần tới, trước khi điều trần công khai tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Cuộc điều tra của Hạ viện đang xem xét quan hệ giữa Nvidia với các bên trung gian bị cáo buộc chuyển chip trái phép, cũng như khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ thuộc diện hạn chế xuất khẩu.