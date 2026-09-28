Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 tuyên bố ông đang "cân nhắc nghiêm túc" về việc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao.

"Điều đó đôi khi có thể dẫn đến việc giá xăng dành cho ô tô tăng một chút, vì vậy chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc, chúng tôi có thể sẽ làm như vậy", ông Trump ngày 27/9 nói về lệnh cấm.

Tổng thống Trump cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel (Ảnh minh hoạ).

Một số nghị sĩ đại diện các bang nông nghiệp đã thúc giục ông Trump hạn chế xuất khẩu dầu diesel của Mỹ trong giai đoạn cao điểm vụ thu hoạch mùa thu, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu đang bị ảnh hưởng do dòng chảy nhiên liệu qua eo biển Hormuz chiến lược bị gián đoạn và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Mỹ hiện là nhà cung cấp lớn cho thị trường thế giới, với lượng dầu diesel xuất khẩu tăng vọt lên mức kỷ lục theo tuần, gần 2 triệu thùng/ngày trong tháng 8.

Giá dầu diesel bán lẻ bình quân tại Mỹ đã vượt 6,5 USD/gallon, tương đương khoảng 1,72 USD/lít, lên mức cao kỷ lục trong tháng 9. Mức giá cao kỷ lục này làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, trực tiếp đẩy mặt bằng giá thực phẩm và giá tiêu dùng tại Mỹ leo thang.

Tuy nhiên Viện Dầu mỏ Mỹ cùng các chuyên gia phân tích nhận định rằng việc hạn chế dòng xuất khẩu sẽ phản tác dụng.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ được thiết kế để sản xuất đồng thời nhiều sản phẩm. Nếu diesel tồn kho bị ứ đọng do không thể xuất khẩu, các nhà máy sẽ buộc phải cắt giảm công suất chế biến dầu thô. Hệ quả là sản lượng xăng và nhiên liệu bay cũng sẽ sụt giảm theo, đẩy giá các mặt hàng này tăng vọt tại thị trường trong nước.

Trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã liên hệ với một số nhà máy lọc dầu lớn để thảo luận khả năng tự nguyện hạn chế xuất khẩu, thay vì áp dụng một lệnh cấm.