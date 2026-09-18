Tổng thống Trump cân nhắc 'bước ngoặt quan trọng' trong cuộc chiến với Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có muốn tiến vào và tấn công Iran hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Những phát biểu này được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến vào tuần tới giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo 6 quốc gia vùng Vịnh gồm: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Theo Axios, cuộc gặp có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, khi Washington phải cân nhắc giữa tiếp tục thúc đẩy ngoại giao hoặc tăng cường các hoạt động quân sự.

Ông Trump cho biết muốn trực tiếp lắng nghe quan điểm của các đồng minh trong khu vực về tình hình hiện nay.

"Tôi muốn biết họ đang ở đâu và tình hình của họ ra sao. Chúng tôi đã rất quan tâm đến họ", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một hôm 13/9. Ảnh: Getty Image

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố trong những ngày gần đây rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Một số quan chức Mỹ cảnh báo rằng cuộc xung đột đã rơi vào thế bế tắc không bền vững, không có chiến tranh cũng không có hòa bình, và họ tin rằng ông Trump có thể quay trở lại các hoạt động quân sự quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu không đạt được thỏa thuận nào vào thời điểm đó.

Tổng thống Trump từ chối cho biết liệu ông sẽ quyết định hướng đi tiếp theo trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trước đó, đầu tháng 8, ông Trump đã tạm hoãn kế hoạch nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn sau khi Ả Rập Xê Út và Qatar bày tỏ lo ngại Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu khí trong khu vực.

Kể từ đó, chính quyền Tổng thống Trump chuyển sang duy trì sức ép thông qua các biện pháp kinh tế và quân sự. Mỹ đình chỉ đàm phán với Iran, triển khai các biện pháp trừng phạt mới, duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tăng cường lực lượng nhằm hỗ trợ việc mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ cũng tăng đáng kể số tàu chở dầu và khí đốt đi qua khu vực. Tuy nhiên, lưu lượng hàng hải vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh, trong khi giá dầu tiếp tục ở mức cao.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chỉ thị quân đội duy trì lực lượng hiện có tại Trung Đông đến cuối năm, nhằm sẵn sàng cho khả năng xung đột tái diễn trên quy mô lớn.

Một quan chức Mỹ nhận định Washington cần sớm xác định mục tiêu cuối cùng của chiến dịch, bởi quân đội không thể duy trì tình trạng hiện tại vô thời hạn.

Ông Trump cũng bày tỏ hài lòng với chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran đã tìm cách đưa tàu ra vào nhưng các nỗ lực này bị ngăn chặn.

Bên cạnh sức ép quân sự, ông Trump cho biết Iran vẫn duy trì liên lạc trực tiếp với Mỹ và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận.

Trong khi đó, Nhà Trắng đang xây dựng kế hoạch cho giai đoạn hậu chiến tại Trung Đông. Theo Axios, chiến lược này hướng tới việc tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực nhằm kiềm chế Iran, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.

Kế hoạch hiện vẫn ở giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, Washington đang phải tính đến hai mốc chính có thể tác động tới chính sách Trung Đông của Mỹ: cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.