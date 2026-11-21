Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 20/11, sau khi trở về từ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Trump đánh giá chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày là một trong những chuyến thăm thành công nhất của tổng thống Mỹ tới khu vực này trong lịch sử.

Ông Trump mô tả cuộc gặp ba bên đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “một trong những hội nghị thượng đỉnh quốc tế có ý nghĩa nhất trong nhiều năm qua”.

“Quan hệ giữa ba chúng tôi thật tuyệt vời”, ông Trump nói, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về trách nhiệm chung trong ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân, hợp tác năng lượng, vấn đề Iran, bán đảo Triều Tiên và xung đột Ukraine. Theo ông Trump, cuộc gặp đã dẫn đến một tuyên bố hòa bình ba bên mang tính đột phá, trong đó các bên cam kết giảm thiểu nguy cơ hạt nhân và mở rộng đối thoại giữa những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thảo luận Ukraine và an ninh hạt nhân với ông Putin

Ông Trump cho biết cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin tập trung vào việc chấm dứt xung đột Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Nga bày tỏ mong muốn tìm kiếm giải pháp thông qua con đường ngoại giao.

Ông Trump nhận định xung đột có thể đã không xảy ra nếu ông nắm quyền vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng giao tranh kéo dài phần lớn xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ và NATO đưa ra những bảo đảm an ninh cho Kiev tương tự Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ông Trump từ chối thảo luận chi tiết trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình. “Tôi không muốn nói về các bảo đảm an ninh, bởi trước hết chúng ta phải đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là một cường quốc hạt nhân có kho vũ khí chỉ đứng sau Mỹ. Ông cho rằng việc có thể trực tiếp trao đổi với lãnh đạo những quốc gia sở hữu sức mạnh lớn nhất thế giới mang lại lợi ích cho an ninh quốc gia Mỹ.

Thương mại và trí tuệ nhân tạo

Đề cập cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đánh giá đây là cuộc trao đổi “rất hiệu quả”. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại, công nghệ tiên tiến và cách thức quản lý cạnh tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ ca ngợi tốc độ phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là quá trình Thâm Quyến chuyển mình thành trung tâm kinh tế và công nghệ lớn. Ông cũng so sánh cơ sở hạ tầng hiện đại của thành phố này với tình trạng xuống cấp tại một số đô thị ở Mỹ.

Ông Trump tiết lộ hai bên đã đạt được thỏa thuận xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn chung đối với trí tuệ nhân tạo tiên tiến, lĩnh vực mà ông gọi là “siêu trí tuệ”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ khả năng cho phép Trung Quốc tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của Mỹ. Theo ông, Washington có thể cân nhắc xuất khẩu các thế hệ chip cũ hơn.

Ông cũng cho biết Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán một thỏa thuận thương mại toàn diện, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước.