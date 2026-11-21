Đưa tin về sự kiện, CNN bình luận, ngay sau chuyến đi bốn ngày tới châu Á, Tổng thống Trump đã có một cuộc họp báo giữa lúc đối mặt với hàng loạt thách thức trong nước, bao gồm một loạt sự cố công nghệ đột ngột, những lo ngại ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo (AI) và một cuộc đối đầu sắp xảy ra với phe đa số đảng Dân chủ mới tại Quốc hội.

Nhưng trước tất cả những điều đó, ông chủ Nhà Trắng đã đề cập một chủ đề vui vẻ hơn, “tình bạn cá nhân thân thiết tiếp tục được duy trì giữa ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin”. “Chúng tôi có một mối quan hệ rất tuyệt vời” và Tổng thống Mỹ đã dành phần lớn thời gian trong cuộc họp báo kéo dài 90 phút để nói về sự kiện mà ông ca ngợi là “mang tính bước ngoặt”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ở giữa) đứng cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước buổi tiệc chào mừng tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, ngày 18/11. (Nguồn: THX)

Tham dự cuộc họp báo cùng Tổng thống Trump còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Đề cập các cuộc thảo luận rất thành công tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Trump cho biết ông đã có “những cuộc thảo luận cực kỳ tốt đẹp về việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, đồng thời đạt được các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 17 tỷ USD, mang lại lợi ích cho hàng nghìn người lao động Mỹ”.

Theo ông, một trong những thỏa thuận đó là việc hãng hàng không Philippine Airlines đặt mua 20 chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner mới, sử dụng động cơ của General Electric. Ngoài ra, Philippines và Malaysia đã đồng ý sử dụng công nghệ và dịch vụ của Mỹ cho cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của các nước này.

Tổng thống Trump cho biết, ông đã khởi động một chương trình tăng tốc siêu trí tuệ (SI) mới – thuật ngữ là ông sử dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI) - cùng với các quốc gia khác trong khuôn khổ Đối thoại An ninh Nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Australia để cùng phát triển SI phục vụ lợi ích chung. Ngoài ra, Bộ tứ cũng đã nhất trí về một sự hợp tác mới giữa các quốc gia trong nhóm trong các hoạt động an ninh và giám sát hàng hải.

Về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Trump cho biết ông đã có một cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladirmir Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ rõ ràng mong muốn chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.

Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Trump cáo buộc Iran chưa đủ nỗ lực trong các nỗ lực đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu này cho thấy các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc, song ông không đưa ra nhiều thông tin rõ ràng về những bước đi tiếp theo trong cuộc chiến.

Tổng thống Trump nêu rõ: “Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ lại không muốn một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với tôi”.

Về thương mại với hai nước láng giềng Mexico và Canada, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang “tiến gần đến một thỏa thuận” thương mại với Mexico, nhưng lại chỉ trích gay gắt các quan chức Canada liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại. Ông cho biết mình đã có một cuộc gặp tích cực với Thủ tướng Canada Mark Carney, nhưng cáo buộc Canada đã lợi dụng Mỹ trong suốt nhiều năm qua, đồng thời nói rằng đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng đó.

Về các sự cố gián đoạn trên diện rộng xảy ra trong tuần qua tại các sân bay, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác ở Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng những sự cố đó đều là những vụ việc “riêng biệt”. Theo ông, hiện có hàng ngàn công ty đang thực hiện nâng cấp hệ thống, và trong quá trình đó, những sự cố không mong muốn có thể xảy ra. Lệnh tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc vào tuần trước là một trường hợp “khác biệt”, bởi công nghệ được sử dụng đã “quá lỗi thời” và cần phải được thay thế.

Ông kêu gọi Quốc hội xem xét đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy về khoản ngân sách 50 tỷ USD, nhằm giúp nước Mỹ “sở hữu hệ thống tốt nhất thế giới”.

Trong bối cảnh hàng loạt sự cố gián đoạn dịch vụ đang gây ảnh hưởng đến cả chính phủ lẫn các công ty tư nhân trong tuần qua, Tổng thống Trump cho biết, ông đã cách chức Giám đốc an ninh mạng quốc gia Sean Cairncross vì ông thấy “người đó không đủ năng lực".

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã dành lời khen ngợi cho Tỷ phú công nghệ Jensen Huang, người vừa rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia hồi đầu tháng này sau khi thừa nhận có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời tuyên bố các công ty Mỹ sẽ bị cấm xây dựng trung tâm dữ liệu tại các quốc gia khác và phải đối mặt với mức “thuế cực lớn” nếu vi phạm. Ông cho biết hiện đã có nhiều trung tâm dữ liệu đặt tại Mỹ và nhắc lại rằng ông sẽ không cho phép các công ty xây dựng thêm cơ sở kiểu này ở những quốc gia khác.

Tổng thống Trump bênh vực cựu CEO Nvidia, cho biết ông Huang là “người tốt” song đã đưa ra “một số quyết định sai lầm”.

“Tôi muốn thấy ông ấy quay trở lại. Chúng ta có một trong những bộ óc xuất chúng nhất thế giới và ông ấy sẽ đi đâu? Tôi muốn thấy Jensen được trao cơ hội thứ hai”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới. Ông Trump cho rằng, nếu Nvidia “thông minh”, công ty sẽ chấp nhận lời xin lỗi và cho ông Huang quay lại làm việc.

Về hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump gọi cuộc gặp là sự kiện “mang tính bước ngoặt”, khẳng định họ có quan hệ tuyệt vời, trong bối cảnh ông đối mặt với làn sóng chỉ trích từ đảng Dân chủ và truyền thông Mỹ sau chuyến công du.

“Chúng tôi đã có một trong những hội nghị thượng đỉnh quốc tế mang tính bước ngoặt nhất nhiều năm qua”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Putin. Đó là điều rất tốt. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập. Đó cũng là một điều tốt. Nước Mỹ an toàn nhờ điều này", ông cho hay.

Trước khi Tổng thống Trump bước vào phòng họp báo, Nhà Trắng đã phát cho các phóng viên một văn bản thông tin về Thượng đỉnh ba bên Mỹ-Trung-Nga, trong đó nêu rõ ba nhà lãnh đạo gồm Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định lại rằng "một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra”. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, ba nước “sẽ tiến hành đối thoại nhằm giảm thiểu các rủi ro hạt nhân”.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ và các nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích Hội nghị Thượng đỉnh ba bên chủ yếu mang tính hình thức và không đạt được nhiều kết quả cụ thể. Cuộc gặp chỉ đưa ra một văn kiện ngắn mang tên “Tuyên bố hướng tới hòa bình”, không đề cập đến các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.

Bình luận về cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ-Trung-Nga, Modern Diplomacy cho rằng, ngoài những vấn đề cụ thể, một kết quả đáng chú ý mà cuộc gặp có thể hướng tới là thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên hơn giữa ba chính phủ.

Cạnh tranh giữa các cường quốc luôn tiềm ẩn nguy cơ tính toán sai lầm, nhất là khi bất đồng liên quan triển khai lực lượng quân sự, vũ khí chiến lược và các điểm nóng khu vực. Trao đổi trực tiếp ở cấp cao nhất có thể giúp các bên làm rõ ý định, hạn chế hiểu lầm và giảm nguy cơ căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đối với Trung Quốc, việc đăng cai cuộc gặp cũng là cơ hội thể hiện vai trò kết nối các cường quốc và thúc đẩy đối thoại quốc tế. Bắc Kinh muốn chứng minh rằng những thách thức toàn cầu không thể được giải quyết hiệu quả nếu thiếu sự trao đổi giữa Washington, Bắc Kinh và Moscow.

Tuy nhiên, không nên xem cuộc gặp là dấu hiệu cho thấy ba nước đang tiến gần tới một lập trường chiến lược chung. Những khác biệt về thương mại, công nghệ, an ninh và các vấn đề khu vực vẫn còn sâu sắc. Ngay cả trong những lĩnh vực có lợi ích giao thoa, mỗi nước cũng có những giới hạn riêng về mức độ nhượng bộ và hợp tác.

Vì vậy, ý nghĩa thực chất của cuộc gặp tại Thâm Quyến sẽ không chỉ được đo bằng những tuyên bố sau hội nghị hay hình ảnh ba nhà lãnh đạo cùng xuất hiện. Điều quan trọng hơn là liệu cuộc trao đổi có tạo ra những kênh liên lạc hiệu quả, giúp các bên quản lý bất đồng và duy trì mức độ ổn định cần thiết trong quan hệ giữa các cường quốc hay không.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp, việc ba nhà lãnh đạo có thể trực tiếp đối thoại đã là một cơ hội ngoại giao đáng chú ý. Nhưng từ cơ hội đó đến những tiến triển thực chất vẫn là một khoảng cách không nhỏ.