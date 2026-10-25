Tổng thống Trump bỏ phiếu sớm trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trả lời phóng viên sau khi bỏ phiếu sớm tại West Palm Beach, bang Florida, ngày 24/10. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bỏ phiếu trước khi tham dự một cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia, miền Nam nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông bỏ phiếu theo đường lối đảng, tức chỉ bầu cho các ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa.

Khi được hỏi về vấn đề tham nhũng, vốn là mối quan tâm của nhiều cử tri, Tổng thống Trump cho rằng tình trạng này xảy ra tại các khu vực và thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát. “Các bạn nên nhìn vào tình trạng tham nhũng thực sự – đó là tham nhũng của đảng Dân chủ”, ông nói.

Chỉ còn ít ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện. Theo thông lệ, đảng không nắm giữ Nhà Trắng thường có lợi thế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nếu không duy trì được đa số tại Quốc hội, đảng Cộng hòa sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

Ngoài ra, Quốc hội có thể tiến hành các hoạt động giám sát đối với chính quyền và những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng thống Mỹ.

(theo AFP)