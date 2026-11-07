Tổng thống Trump bổ nhiệm Chánh văn phòng Nhà Trắng sau bầu cử giữa kỳ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Miller là "một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của tôi" và ca ngợi bà Susie Wiles, người tiền nhiệm của ông Miller, vì đã hoàn thành "một công việc xuất sắc." Tổng thống Trump cho biết sự thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 9/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, phát biểu trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục hồi tháng 8/2026. Ảnh Reuters.

Ở tuổi 41, ông Miller là một trong những trợ lý phục vụ lâu nhất của ông Trump và là một trong số ít những người đã đồng hành cùng ông qua cả nhiệm kỳ đầu tiên lẫn nhiệm kỳ thứ hai. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông Miller chính thức giữ chức Phó Chánh văn phòng dưới quyền bà Wiles.

Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò thúc đẩy chiến dịch trấn áp nhập cư mạnh tay của ông Trump, đặt mục tiêu đạt 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, ông Miller cũng có sự tham gia vào chiến dịch cải tổ bộ máy liên bang của Tổng thống Trump, dẫn đến việc sa thải hàng chục nghìn công chức vào năm 2025. Ông cũng là động lực chính đằng sau các cuộc đối đầu của chính quyền với các trường đại học, các chương trình đa dạng hóa và nhiều tổ chức khác.

Về chính sách đối ngoại, ông Miller là người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các cuộc không kích quân sự nhắm vào các tàu bị tình nghi chở ma túy ở khu vực Caribe và Thái Bình Dương – một chiến dịch đang gây ra nhiều nghi vấn về mặt pháp lý.

Ông cũng là người ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, đồng thời bảo vệ các lệnh phong tỏa hải quân và cấm vận như một cách để làm suy yếu Tehran.

Chánh văn phòng thường nắm giữ ảnh hưởng rất lớn với vai trò là "người gác cổng" cho Tổng thống. Vị trí này quản lý nhân viên Nhà Trắng, sắp xếp lịch trình của Tổng thống và giám sát các bộ ngành cũng như các nhà lập pháp.

Bà Wiles, 69 tuổi, người đã đệ đơn từ chức hôm 5/11, sẽ chuyển sang phụ trách hoạt động chính trị của ông Trump. Nữ chuyên gia chính trị kỳ cựu từ Florida này là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã thay tới 4 Chánh văn phòng, một con số cao bất thường.