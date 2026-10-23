Tổng thống Trump bình luận về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Iowa, ông Trump cho biết: “Tôi đã giải quyết được tám cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng hoặc có nguy cơ bùng phát. Một số cuộc xung đột thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Chúng tôi đang tiến gần đến việc chấm dứt thêm hai cuộc xung đột nữa. Tôi cho rằng xung đột Nga - Ukraine cũng đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc”.

Ông Trump cũng dự đoán cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm chấm dứt. “Dù kết thúc theo cách nào thì với tôi, điều đó gần như không quan trọng”, ông nói, đồng thời cho rằng giá xăng và dầu sẽ giảm mạnh sau khi cuộc chiến kết thúc.

Nhận định của ông Trump được đưa ra khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine có thêm những tín hiệu mới.

Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đã nhất trí tiếp tục tham vấn ba bên với Mỹ và Ukraine. Trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti, ông Putin xác nhận Nga sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn này trong khuôn khổ tiếp xúc với chính quyền Mỹ.

Trước đó, Nga và Ukraine đều phát đi những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ, sau các cuộc tiếp xúc giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể diễn ra vào đầu tháng 11, song các bên vẫn cần trao đổi để thống nhất chương trình nghị sự.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moskva về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào khoảng giữa tháng 11, tập trung vào việc xây dựng khuôn khổ an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, những khác biệt về điều kiện chấm dứt chiến sự vẫn là trở ngại đối với tiến trình đàm phán.