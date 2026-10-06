Tổng thống Trump bình luận về thông tin liên quan ca bệnh nghi dịch hạch tại Nga

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, khi được phóng viên hỏi về tình hình dịch hạch tại Nga, Tổng thống Trump cho biết ông đã nắm được thông tin và khẳng định Mỹ sẽ giúp đỡ.

Ông Trump nói thêm: “Tôi không muốn thấy họ phải chịu đựng căn bệnh này. Đó là một căn bệnh rất nguy hiểm. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ ai gặp phải vấn đề như vậy”.

Trước đó, ngày 4/10, giới chức và truyền thông Nga đưa tin một nhà máy nhôm cùng nhiều bệnh viện tại tỉnh Irkutsk đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có cách ly và bắt buộc đeo khẩu trang, sau khi một nữ nhân viên của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk tử vong vì viêm phổi nặng.

Theo truyền thông độc lập tại Nga, nữ nhân viên 28 tuổi này có thể đã phơi nhiễm với vi khuẩn gây bệnh dịch hạch sau khi làm vỡ một ống nghiệm tại viện trong quá trình lấy mẫu. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết các xét nghiệm đối với bệnh nhân không phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc của cô. Cơ quan này cũng không ghi nhận sự cố nào tại phòng thí nghiệm liên quan đến các vi sinh vật nguy hiểm.

Nguyên nhân chính thức gây bệnh cho nữ nhân viên này hiện vẫn được xác định là viêm phổi chưa rõ nguồn gốc.

Theo các nguồn tin, gần 200 người có khả năng đã tiếp xúc với nữ nhân viên trên đang được theo dõi y tế, trong khi bệnh viện nơi cô điều trị đã được cách ly. Chưa có trường hợp nào trong số những người tiếp xúc được xác nhận mắc bệnh dịch hạch. Giới chức Nga cho biết tình hình dịch tễ học vẫn ổn định.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi tình hình và cho biết, dựa trên những thông tin không chính thức hiện có, nguy cơ đối với cộng đồng dường như ở mức thấp. WHO đã đề nghị giới chức Nga cung cấp thêm thông tin về vụ việc, kết quả xét nghiệm, việc truy vết những người tiếp xúc và khả năng xảy ra tác động đối với sức khỏe cộng đồng.

Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, thường lưu hành trong các quần thể động vật gặm nhấm và bọ chét ký sinh trên chúng. Con người có thể mắc bệnh do bị bọ chét mang vi khuẩn cắn hoặc tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh. Riêng dịch hạch thể phổi có thể lây từ người sang người thông qua các hạt dịch tiết đường hô hấp.

Trong lịch sử, dịch hạch từng gây ra những đại dịch nghiêm trọng, trong đó có đại dịch Cái chết Đen tại châu Âu thời Trung cổ. Hiện nay, bệnh vẫn tồn tại ở một số khu vực thuộc châu Phi, châu Á và châu Mỹ, song các ca nhiễm ở người tương đối hiếm và có thể được điều trị bằng kháng sinh nếu phát hiện sớm.

Dịch hạch thể phổi là dạng bệnh tiến triển nhanh và có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, WHO cho biết các loại kháng sinh thông thường có hiệu quả đối với vi khuẩn Yersinia pestis, đồng thời những người được xác định có tiếp xúc gần với nguồn bệnh có thể được sử dụng kháng sinh dự phòng.

Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk được thành lập năm 1934, có nhiệm vụ giám sát các khu vực có dịch hạch lưu hành tự nhiên tại Siberia và vùng Viễn Đông, tiến hành xét nghiệm chẩn đoán và hỗ trợ các cơ quan y tế ứng phó với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.