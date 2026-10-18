Tổng thống Trump bình luận về biểu tình ở Pháp

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Tổng thống Trump về biểu tình ở Pháp.

Ông viết: “Pháp đang bốc cháy! Làn sóng nhập cư của những người đến từ một thế giới hoàn toàn khác, những người mang lòng thù hận trong tim, đã tàn phá đất nước từng vĩ đại này. Hãy đóng cửa biên giới và giành lại quyền kiểm soát trước khi quá muộn!”.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện sau những phát biểu tương tự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 17/10. Ông Vance viết trên mạng xã hội X: “Những người theo chủ nghĩa tự do ở phương Tây đã đưa người dân từ các nước thuộc thế giới thứ ba vào Pháp và các quốc gia khác dưới danh nghĩa đa dạng và lòng trắc ẩn. Họ phớt lờ những vấn đề căn bản về khả năng hòa nhập và mức độ tương thích. Họ đã được cảnh báo rằng điều này sẽ dẫn đến tình trạng hiện nay, nhưng không chịu lắng nghe”.

Ông Vance nói thêm: “Tôi cầu nguyện để nước Pháp, một đất nước tươi đẹp với những con người tuyệt vời, chấm dứt tình trạng điên rồ này trước khi có thêm nhiều công trình biểu tượng bị thiêu rụi”.

Trong khi đó, các nhà chức trách và lực lượng cảnh sát Pháp chưa quy trách nhiệm cho người nhập cư về các vụ bạo loạn. Thay vào đó, họ nhiều lần cho rằng một số hành vi bạo lực là do các nhóm cực đoan và những đối tượng khác lợi dụng tình hình để cướp phá.

Theo truyền thông Pháp ngày 18/10, cảnh sát Paris thông báo đã bắt giữ 855 người liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực tại thủ đô, trong bối cảnh hoạt động biểu tình diễn ra trên khắp nước Pháp ngày 17/10. Cảnh sát cho biết số người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình ngày 17/10 ở mức kỷ lục, trong khi Phó Thị trưởng Lamia El Aaraje đánh giá Paris đã phải hứng chịu mức độ bạo lực mà bà chưa từng chứng kiến trước đây.

Bạo lực đã bùng phát trên khắp nước Pháp trong ngày biểu tình mới nhất nhằm phản đối những khó khăn tại các trường học và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Ít nhất 1.800 người đã bị bắt giữ trong số ước tính khoảng 550.000 người đã xuống đường.

Phong trào khởi đầu từ vùng Paris giữa tháng 9, sau đó lan ra nhiều địa phương. Học sinh yêu cầu tăng nhân lực và kinh phí cho giáo dục, khắc phục tình trạng giáo viên vắng mặt không có người dạy thay, sửa chữa trường lớp xuống cấp và giảm thời khóa biểu quá tải. Áp lực từ hệ thống đăng ký xét tuyển vào đại học Parcoursup cũng là một trong những vấn đề được nêu ra.