Tổng thống Trump bị chỉ trích vì đoạn video dài 41 giây mới đăng tải

Theo The Washington Post, ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lại trên mạng xã hội Truth Social đoạn video dài 41 giây ghi lại cảnh một người đàn ông bị hổ tấn công tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire, Anh. Video không có âm thanh và ghi lại một phần vụ tấn công khiến người đàn ông tử vong.

Kèm theo đoạn phim, ông Trump viết: “Don't ever mess with nature! President DJT”, có thể dịch là “Đừng bao giờ đùa giỡn với thiên nhiên!”. Bài đăng không giải thích lý do nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ đoạn video này.

Donald Trump gây tranh cãi với đoạn video mới đăng tải. Ảnh: Getty Images

Vụ việc xảy ra ngày 10/10 tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire, gần thành phố Doncaster, miền bắc nước Anh. Người đàn ông được xác định là William Chapman, 23 tuổi. Theo truyền thông Anh, anh đã đi vào khu vực nuôi nhốt hổ Altai, một con hổ Siberia đực nặng khoảng 190 kg, rồi bị con vật tấn công. Nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Đoạn video do ông Trump đăng tải không cho thấy thời điểm nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, hình ảnh vụ tấn công nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo những ý kiến trái chiều về việc chia sẻ nội dung liên quan đến cái chết của một người.

Khoảng một phút sau khi đăng video trên, ông Trump tiếp tục chia sẻ một đoạn phim dài 24 giây, tổng hợp nhiều cảnh động vật tấn công người, trong đó có cảnh sư tử. Video này được ghép nhạc nền sôi động và không kèm chú thích. Theo The Washington Post, tại thời điểm đưa tin, chưa thể xác minh liệu tất cả cảnh quay trong đoạn phim thứ hai đều là hình ảnh thật hay có một số được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau đó, Nhà Trắng cũng chia sẻ lại các video trên tài khoản mạng xã hội X. Ông Trump tiếp tục đăng một video do AI tạo ra, mô tả bản thân tương tác với một con hổ.

Gia đình nạn nhân kêu gọi ngừng chia sẻ video

Sau khi đoạn phim lan truyền rộng rãi, gia đình William Chapman lên tiếng bày tỏ nỗi đau trước những nội dung liên quan đến cái chết của anh bị chia sẻ trên mạng. Trong tuyên bố được truyền thông Anh dẫn lại, gia đình mô tả Chapman là một chàng trai trẻ thông minh, ấm áp và giàu sức cuốn hút.

Gia đình cho biết Chapman đã phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng trong nhiều năm. Họ nhấn mạnh việc công bố và phát tán những nội dung truyền thông gây tổn thương đang khiến người thân của nạn nhân chịu thêm đau đớn trong thời điểm đặc biệt khó khăn, đồng thời kêu gọi mọi người ngừng chia sẻ những hình ảnh này.

Người đàn ông bị con hổ tấn công dẫn đến tử vong. Ảnh:

Gia đình cũng cho rằng cần chờ kết luận của cơ quan chức năng và nhân viên điều tra pháp y trước khi xác định liệu tiền sử sức khỏe của Chapman có liên quan đến vụ việc hay không.

Theo Reuters, chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra về an toàn sau vụ việc. Công viên Động vật hoang dã Yorkshire cũng thông báo con hổ Altai vẫn an toàn và sẽ không bị tiêu hủy sau sự cố.

Việc ông Trump đăng tải video đã thu hút nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số người đặt câu hỏi về quyết định chia sẻ hình ảnh nhạy cảm liên quan đến cái chết của nạn nhân, trong khi những người khác diễn giải thông điệp của ông như lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi con người tiếp cận động vật hoang dã.

Vụ việc cũng làm nổi bật mối lo ngại về tốc độ lan truyền của các video gây sốc trên mạng xã hội, đặc biệt khi hình ảnh thật được đăng cạnh những đoạn phim chưa được xác minh hoặc được tạo bằng AI. Gia đình Chapman kêu gọi cộng đồng cân nhắc tác động của việc chia sẻ các nội dung này đối với những người đang chịu mất mát.