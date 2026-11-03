Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp ở Mar-a-Lago tháng 12/2025. (Ảnh: Reuters)

Chưa rõ ông Trump nói đến khoản viện trợ nào, và việc chấm dứt nguồn tài trợ này sẽ được thực hiện cụ thể ra sao.

Bởi theo thỏa thuận hiện hành, Mỹ cung cấp cho Israel 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm và thỏa thuận này chỉ hết hạn vào năm 2028. Hai bên vẫn đang thảo luận về việc Washington sẽ điều chỉnh chính sách hỗ trợ Israel như thế nào sau thời điểm đó.

Trong chương trình Fox & Friends của Fox News ngày 2/11, ông Trump nói rằng Israel không còn cần khoản tiền này nữa. Ông cũng cho rằng một số chính trị gia thuộc đảng Dân chủ và cánh tả đang tận dụng việc Mỹ hỗ trợ tài chính cho Israel để chỉ trích đảng Cộng hòa.

“Về việc viện trợ cho Israel, Bibi Netanyahu và tôi đã đạt được thỏa thuận rằng chúng tôi cung cấp cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm, và chúng tôi đã thống nhất từ nhiều tháng trước rằng sẽ chấm dứt khoản viện trợ này”, ông Trump nói.

“Chúng tôi đồng ý rằng đến cuối năm nay, Mỹ sẽ không còn cấp tiền cho Israel nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel nếu họ cần”, ông nói thêm.

Nhà Trắng và văn phòng của Thủ tướng Netanyahu chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Sự ủng hộ của dư luận Mỹ đối với Israel đã suy giảm kể từ khi cuộc chiến tại Gaza bùng nổ năm 2023, đặc biệt trong nhóm cử tri đảng Dân chủ. Theo cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac hồi tháng 6, 48% cử tri Mỹ và 66% cử tri đảng Dân chủ cho rằng Mỹ đang ủng hộ Israel quá mức. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức tương ứng 16% và 20% trong cuộc khảo sát tương tự năm 2017.

Sự ủng hộ Israel trong nhóm cử tri đảng Dân chủ đã sụt giảm mạnh. Các ứng cử viên có quan điểm chỉ trích Israel đang giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, và ngay cả những nghị sĩ ôn hòa cũng sẵn sàng quay lưng với chính sách ủng hộ Israel.

Ông Abdul El-Sayed có thể trở thành thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của Mỹ nếu giành chiến thắng tại bang Michigan trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Ông phản đối việc viện trợ quân sự vô điều kiện cho Israel. Ông cho rằng nguồn tài chính của Mỹ nên được ưu tiên dành cho người dân Mỹ.

Ông Trump nói phe cánh tả cho rằng khoản viện trợ của Mỹ dành cho Israel là “tín hiệu về sự bất công”, và ông không thể để điều đó tiếp diễn. Ông đặc biệt nhắc đến ứng viên El-Sayed khi giải thích lý do Washington sẽ chấm dứt khoản viện trợ.

“Bởi vì họ (Israel) không cần khoản tiền đó. Và tại sao chúng ta lại phải chịu những lời công kích từ những kẻ cực đoan như El-Sayed trong khi Israel không cần số tiền này? Đó là một luận điểm tồi tệ”, ông Trump nói.

Một số thành viên trong phong trào MAGA của ông Trump cũng chỉ trích Israel. Họ cho rằng Israel đã khiến ông Trump hiểu sai tình hình, tin rằng Iran có thể dễ dàng bị đánh bại bằng một cuộc chiến.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết tránh các hoạt động can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật vào năm 2020, cho phép cấp ngân sách viện trợ cho Israel. Tuy nhiên, Thượng viện và Hạ viện vẫn phải thông qua các dự luật phân bổ ngân sách hằng năm để giải ngân và cấp khoản tiền này.