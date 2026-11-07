Tổng thống Trump bất ngờ thay Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ông Stephen Miller đứng cạnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh: AFP

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump đã công bố việc bổ nhiệm bất ngờ này vào ngày 6-11, đồng thời xác nhận rằng bà Susie Wiles - Chánh văn phòng đương nhiệm và là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này - đã bị thay thế.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump gọi ông Miller, 41 tuổi, là “một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất” của mình, đồng thời dành lời khen ngợi bà Wiles vì ​​đã “hoàn thành công việc một cách xuất sắc”. Ông Miller sẽ bắt đầu đảm nhận cương vị mới vào ngày 9-11.

Bà Wiles, 69 tuổi, được cho là đã đệ đơn từ chức vào tối 5-11. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà chia sẻ rằng được phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Trump “là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Hôm 6-11, ông Trump xuất hiện tại cổng phía Nam Nhà Trắng với chiếc ô trên tay để chuẩn bị cho chuyến đi đến bang Florida. “Tôi muốn thực hiện một sự thay đổi”, ông nói, “Tôi nghĩ bà Susie Wiles đã làm rất tốt công việc của mình... Ông Stephen Miller cũng rất tuyệt vời, và chúng ta cần phải có những bước đi mới”.

“Stephen Miller đã đồng hành cùng tôi ngay từ đầu. Ông ấy hiểu rõ mọi vấn đề”, Tổng thống Mỹ khẳng định, “Ông ấy rất nhạy bén về chính trị và là một người tốt. Ông ấy sẽ làm rất tốt công việc của mình. Một người quản lý tuyệt vời”.

Sau đó, ông Trump bước lên trực thăng Marine One, cùng với ông Miller, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và trợ lý thân cận Natalie Harp.

Bà Susie Wiles. Ảnh: AP

Việc bổ nhiệm ông Miller là dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cuộc cải tổ tại Nhà Trắng sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Miller là một nhân vật theo đường lối cực hữu đầy quyết liệt. Việc bổ nhiệm ông Miller cho thấy Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu gay gắt trước các hoạt động giám sát và điều tra từ phía đảng Dân chủ tại Quốc hội.

David Axelrod, một chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân chủ, viết trên mạng xã hội X: “Với những ai từng hy vọng rằng Tổng thống có thể thay đổi hướng đi để hợp tác với Quốc hội khóa mới, thì việc bổ nhiệm ông Miller chẳng khác nào một gáo nước lạnh buốt”.

Ông Miller là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong chính quyền, đồng thời là một trong những cố vấn thân cận và gắn bó lâu năm nhất với ông Trump. Ông bắt đầu làm việc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump với vai trò người viết diễn văn. Trước đó, ông từng là trợ lý cho cựu Thượng nghị sĩ Jeff Sessions (bang Alabama) - người sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên dưới thời ông Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Miller là nhân vật chủ chốt đứng sau các chính sách gây tranh cãi như chia tách gia đình người nhập cư và lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Hơn 100 nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đã cùng ký một bức thư gửi ông Trump, trong đó gọi ông Miller là một “người theo tư tưởng dân tộc da trắng” và yêu cầu ông Trump loại bỏ nhân vật này.

Kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1-2025, ông Miller đã đảm nhiệm vị trí Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm việc thúc đẩy chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Ông cũng là một trong những người bảo vệ ông Trump quyết liệt nhất.

Theo Guardian