Tổng thống Trump bất ngờ ngỏ lời mời lãnh đạo UFC làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chào đón Giám đốc điều hành UFC Dana White tại một sự kiện ở khu nghỉ dưỡng Red Rock Casino Resort and Spa, thành phố Las Vegas, bang Nevada, ngày 5/8. (Nguồn: The Irish Independent)

Thông tin trên được Tổng thống Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá ông Dana White là một chiến binh mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn người đứng đầu UFC tiếp nhận vị trí mới.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cũng đề xuất sáu nhà vô địch hoặc cựu vô địch UFC tham gia hỗ trợ Dana White, gồm Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes và Kayla Harrison.

Theo Reuters, danh sách này có cả các võ sĩ mang quốc tịch nước ngoài hoặc có nguồn gốc ngoài nước Mỹ.

Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Dana White đã từ chối lời mời.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng bỏ trống từ ngày 16/10, sau khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở chỉ sau chưa đầy một tuần.

Trước đó, người tiền nhiệm Karoline Leavitt đã kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 8.

Về quan hệ cá nhân, Tổng thống Donald Trump và ông Dana White đã duy trì mối quan hệ thân thiết từ đầu những năm 2000.

Khi đó, khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc Taj Mahal của nhà lãnh đạo Mỹ từng đăng cai các sự kiện UFC.

Quan hệ này tiếp tục được củng cố sau khi Giám đốc điều hành tổ chức võ thuật công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

(theo Reuters)