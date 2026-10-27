Tổng thống Trump bất ngờ đón tin vui trước bầu cử giữa kỳ

Theo Reuters ngày 26/10, kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước. Dù vậy, mức ủng hộ 32% vẫn cho thấy Tổng thống Mỹ đang đối mặt với không ít thách thức khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Đây là cuộc bỏ phiếu quan trọng đối với chính quyền ông Trump, bởi kết quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thúc đẩy các chính sách trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, khi được hỏi sẽ lựa chọn ứng viên thuộc đảng nào trong cuộc bầu cử Quốc hội, 47% cử tri đã đăng ký cho biết họ nghiêng về đảng Dân chủ, trong khi tỷ lệ dành cho đảng Cộng hòa là 36%. Như vậy, khoảng cách giữa hai đảng vẫn khá lớn, bất chấp việc tỷ lệ ủng hộ ông Trump vừa nhích lên.

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu là chi phí sinh hoạt. Khảo sát ghi nhận 73% người tham gia cho rằng tình hình chi phí sinh hoạt tại Mỹ đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Áp lực về giá cả có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri trong ngày bầu cử.

Về mức độ hào hứng, 46% người ủng hộ đảng Dân chủ cho biết họ rất hào hứng với cuộc bầu cử giữa kỳ, trong khi tỷ lệ này ở nhóm ủng hộ đảng Cộng hòa là 30%.

Khảo sát được Reuters/Ipsos thực hiện trực tuyến trên toàn nước Mỹ với 1.679 người trưởng thành, trong đó có 1.280 cử tri đã đăng ký.