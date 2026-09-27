Tổng thống Trump bác đề xuất ngừng bắn, tính nối lại không kích Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất ngừng bắn kéo dài 7 ngày của Iran và nói với các trợ lý rằng, ông dự kiến nối lại các cuộc không kích nhằm vào Tehran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 25/9, dẫn các quan chức Mỹ.

Theo nguồn tin này, Tổng thống Trump hoài nghi khả năng Iran đáp ứng các yêu cầu của Washington.

Ông được cho là coi việc nối lại chiến dịch quân sự là một khả năng, nhưng chưa quyết định quy mô của bất kỳ cuộc tấn công nào.

WSJ cho biết, Tổng thống Trump không muốn quay lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn, một phần do lượng đạn dược của Mỹ đang chịu sức ép sau nhiều tháng xung đột.

Thông tin này cho thấy khả năng nối lại không kích chưa đồng nghĩa với việc Washington đã quyết định về một chiến dịch quân sự mới.

Trong khi đó, Iran ngày 25/9 công bố một lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục đàm phán với Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran đã chuyển đề xuất tới Washington thông qua bên trung gian. Theo kế hoạch, eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện liên quan được đáp ứng.

Đề xuất của Iran cũng gắn việc chấm dứt giao tranh với việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tehran muốn Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran, đổi lại Iran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải qua Hormuz.

Reuters trước đó cho biết, Iran đã chuyển một đề xuất chấm dứt giao tranh tới Mỹ thông qua các bên trung gian từ ngày 16/9.

Eo biển Hormuz trở thành một trong những điểm then chốt của các cuộc tiếp xúc. Đây là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu, nên việc Iran cam kết mở lại eo biển nếu đạt được thỏa thuận tạo ra một động lực kinh tế đáng kể cho các bên.

Tuy nhiên, giữa Washington và Tehran vẫn tồn tại khoảng cách lớn về điều kiện đàm phán. Tổng thống Trump trước đó yêu cầu Iran có những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, trong khi Tehran muốn chấm dứt sức ép quân sự và các biện pháp phong tỏa trước khi tiến hành những bước tiếp theo.

Thông tin do WSJ công bố vì vậy cho thấy triển vọng ngoại giao vẫn chưa rõ ràng. Iran đang thúc đẩy một lộ trình nhanh để chấm dứt xung đột và mở lại Hormuz.

Trong khi Tổng thống Trump được các quan chức Mỹ dẫn lời cho biết, đã bác đề xuất này và vẫn để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự sau bầu cử giữa kỳ.