Tổng thống Trump bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran?

Theo WSJ, đề xuất của Tehran bao gồm việc tạm dừng các hoạt động quân sự trong 7 ngày, tiến tới mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Đổi lại, phía Mỹ được yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với Iran, nới lỏng các biện pháp trừng phạt liên quan tới xuất khẩu dầu và giải phóng một số tài sản của Tehran đang bị đóng băng.

Nguồn tin cho biết Tổng thống Trump không chấp nhận đề xuất trên và vẫn hoài nghi về khả năng Tehran đáp ứng những yêu cầu của Washington. Ông Trump cũng được cho là đã nói với các trợ lý rằng Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 nếu các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả.

Tổng thống Trump được cho là đã bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/9 thông tin, Tehran đã chuyển tới Washington thông qua các bên trung gian một kế hoạch cụ thể nhằm mở lại eo biển Hormuz và tạo điều kiện nối lại đàm phán trong vòng 7 ngày.

Ông Araghchi nói rằng nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran, lộ trình có thể được triển khai ngay lập tức và hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz sẽ được khôi phục vào cuối thời hạn 7 ngày. Những yêu cầu đối với Washington về cơ bản dựa trên bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6.

Theo Reuters, các nội dung Tehran đưa ra bao gồm chấm dứt các hoạt động thù địch trong thời gian 7 ngày, kể cả tại Lebanon, dỡ bỏ phong tỏa đường biển đối với Iran, miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của nước này và giải phóng số tài sản Iran bị đóng băng ước tính ít nhất 12 tỷ USD. Đến cuối thời hạn này, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó các cuộc đàm phán toàn diện về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu.

Được biết, Washington và Tehran thời gian qua đã duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp với sự trung gian của Qatar bên lề khóa 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng chưa thể coi các cuộc tiếp xúc này là một bước đột phá lớn, trong khi hai bên vẫn còn khác biệt đáng kể về trình tự và điều kiện để tiến tới một thỏa thuận.

Phía Mỹ muốn hồ sơ hạt nhân Iran được đưa vào thảo luận ngay từ đầu, trong khi Tehran cho rằng các biện pháp phong tỏa, trừng phạt và hoạt động quân sự cần được xử lý trước khi hai bên bước vào đàm phán rộng hơn.

Việc ông Trump được cho là bác đề xuất mới nhất cho thấy khoảng cách giữa Washington và Tehran vẫn chưa được thu hẹp, trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và triển vọng nguồn cung năng lượng từ vùng Vịnh tiếp tục là những vấn đề được thị trường quốc tế theo dõi sát.