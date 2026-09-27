Tổng thống Trump bác đề xuất của Iran về Eo biển Hormuz

Phát biểu ngày 26/9 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz và kế hoạch chấm dứt xung đột.

“Tôi bác bỏ đề xuất của họ,” Al Jazeera dẫn phát biểu của ông Trump với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. Ông đồng thời cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ vì họ đang “thua rất nặng” trong cuộc chiến.

“Họ muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó không sao cả. Tôi cũng muốn đạt được một thỏa thuận. Điều họ muốn làm là mở cửa Eo biển Hormuz ngay lập tức bởi vì họ không có nguồn thu nào khác, vì họ kiếm tiền chủ yếu từ Eo biển Hormuz. Nhưng thỏa thuận đó sẽ không thể chấp nhận được,” ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Đề xuất của Iran được Ngoại trưởng Abbas Araghchi công bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 25/9. Theo ông, Iran đã chính thức chuyển tới Mỹ một lộ trình cụ thể kéo dài 7 ngày thông qua Qatar và đang chờ phản hồi từ phía Washington.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực.

“Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, Eo biển có thể được mở lại và hoạt động hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng 7 ngày,” ông Araghchi phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Kế hoạch của Iran cũng kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông, trong đó có Lebanon và Yemen.

Sau khi ông Trump tuyên bố bác đề xuất, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Tehran vẫn coi ngoại giao là con đường để giải quyết cuộc xung đột.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 26/9, ông viết: “Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại Eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện này. Chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể đưa họ thoát khỏi thế bế tắc này. Đó là lập trường của chúng tôi”.

Mặt khác, ông Araghchi cho biết Tehran chưa coi tuyên bố của Tổng thống Trump là phản hồi chính thức từ Washington và vẫn chờ thông điệp được chuyển qua các nước trung gian.

“Chúng tôi đang chờ các nhà hòa giải truyền đạt quan điểm cuối cùng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên đó,” ông nhấn mạnh.