Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Truth Social của ông Trump về AI

Theo truyền thông Mỹ, đây là lần thứ 6 trong ngày ông Trump đăng bài về vấn đề này trên mạng xã hội Truth Social, trong bối cảnh những cảnh báo về AI nhanh chóng trở thành một chủ đề tranh luận chính trị tại Mỹ.

Gọi cảnh báo về AI là “trò lừa đảo”

Ông Trump khẳng định đang tồn tại một “âm mưu xấu xa” nhằm phá hoại AI và gọi những lo ngại về nguy cơ của công nghệ này là “trò lừa”.

Ông so sánh những cảnh báo về AI với trò lừa đảo về hiện tượng nóng lên toàn cầu và cuộc điều tra về những mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch tranh cử của ông với chính phủ Nga.

Trong bài đăng khác, ông Trump viết: “Những người nói rằng AI sẽ hủy diệt thế giới và các trung tâm dữ liệu gây hại cho khu dân cư cũng chính là những người cách đây không lâu nói rằng thế giới sẽ bị diệt vong vì biến đổi khí hậu”.

Cho rằng chỉ cần Tổng thống là đủ

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ đã có quyền lực to lớn về mặt hình sự và quản lý đối với các công ty AI.

Theo ông, AI không cần thêm các biện pháp kiểm soát hay hàng rào bảo vệ mới. Ông viết: “Biện pháp kiểm soát hoặc ‘hàng rào bảo vệ’ duy nhất mà AI cần là một TỔNG THỐNG MẠNH MẼ VÀ THÔNG MINH (IQ cao!)”. Ông khẳng định nước Mỹ có người như vậy.

Khẳng định chính quyền đã kiểm soát được AI

Ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đã ngăn các công ty AI thực hiện những việc xấu hoặc có khả năng là xấu.

Ông cũng chỉ trích ông Dario Amodei (Giám đốc điều hành của Anthropic và là một trong những lãnh đạo ngành AI kêu gọi chính phủ tăng cường giám sát), cáo buộc ông Amodei giờ đây giả vờ mình là “thiên thần nhỏ hoàn hảo”.

Tuyên bố robot sẽ không chiếm quyền kiểm soát

Cuối ngày 14/9, ông Trump đã gọi điện cho ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, khi ông Huang đang phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh ở Los Angeles.

Sau khi ông Huang bật loa ngoài cho đám đông nghe, ông Trump tuyên bố: “Robot sẽ không chiếm quyền kiểm soát. AI sẽ không chiếm quyền kiểm soát phần còn lại của thế giới. Toàn bộ chuyện này là một trò lừa đảo”.

Ông Trump cũng nói rằng ông có lẽ thường về AI và cho rằng bản thân có khuynh hướng di truyền để hiểu vấn đề này vì người chú của ông từng giảng dạy tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Gọi AI là “con ngỗng đẻ trứng vàng”

Ông Trump từ lâu đã đề cao những lợi ích của AI. Ngày 14/9, ông gọi AI là “con ngỗng đẻ trứng vàng”.

Theo ông, sự phát triển nhanh chóng của AI đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh và hỗ trợ lĩnh vực sản xuất thông qua hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu. Ông coi đây là những bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên dưới sự lãnh đạo của mình.

Ưu tiên giành lợi thế trước Trung Quốc

Ông Trump cho rằng việc Mỹ vượt qua Trung Quốc và duy trì những lợi ích kinh tế do AI mang lại quan trọng hơn việc giải quyết những lo ngại ngày càng gia tăng của công chúng.

Lập trường này được thể hiện trong bối cảnh nhiều lãnh đạo ngành AI kêu gọi tăng cường giám sát của chính phủ, trong khi một số quan chức Nhà Trắng cũng lo ngại về thái độ của ông Trump trước những nguy cơ của công nghệ này.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance cho rằng AI có cả rủi ro và lợi ích, đồng thời thừa nhận cần xây dựng các “hàng rào bảo vệ”. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng cho biết sẽ có các cuộc thảo luận về trách nhiệm của các công ty trong việc đảm bảo an toàn và vai trò của chính phủ.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune ủng hộ các “hàng rào bảo vệ” đối với AI nhưng muốn Mỹ áp dụng cách tiếp cận nhẹ tay để Mỹ duy trì khả năng cạnh tranh với Trung Quốc.

Tại Quốc hội, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy cho biết dự định đưa ra dự luật yêu cầu các công ty AI phải có “công tắc tiêu diệt”, cho phép tắt hệ thống nếu mô hình trở nên mất kiểm soát.