Tổng thống Thụy Sỹ và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10. (Nguồn: schweizheute)

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cung cấp trong họp báo thường kỳ, chiều ngày 15/10.

Theo bà Phạm Thu Hằng, quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sỹ đang phát triển hết sức tích cực. Tháng 1/2025, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, và quan hệ liên nghị viện giữa hai nước cũng rất tốt đẹp.

Thụy Sỹ hiện là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD; đứng thứ sáu châu Âu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và hợp tác hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Thụy Sỹ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự một số hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.