Tổng thống Thụy Sỹ thăm Việt Nam: Từ hành trình gắn kết đến chân trời hợp tác rộng mở

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, chiều 22/9. (Nguồn: TTXVN)

Xin Đại sứ cho biết tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và đang thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện?

Hãy thử hình dung Việt Nam cách đây 55 năm, vào năm 1971. Khi đó, nhiều nước phương Tây vẫn đang tự hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra ở Việt Nam? Khi nào chiến tranh sẽ kết thúc?”. Tuy nhiên, những quốc gia như Thụy Sỹ, Na Uy và Thụy Điển đã quyết định gắn kết với Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao. Đó chính là điều chúng ta cùng kỷ niệm nhân dịp này: 55 năm quan hệ ngoại giao. Đó là 55 năm hai nước gắn bó với nhau qua một giai đoạn đầy khó khăn, để đến hôm nay, cùng nhìn lại và chúc mừng những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Đối với chúng tôi, đây là một cột mốc hết sức quan trọng. Chúng tôi rất vinh dự khi các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) (bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) và Việt Nam đã hoàn tất đúng vào dịp này và Tổng thống Guy Parmelin sẽ trực tiếp ký kết hiệp định.

Đây cũng là dịp để hai nước nhìn lại và suy ngẫm về cách thức phát triển hợp tác trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu. Thụy Sỹ và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực này, với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu hai nước. Đến nay, Quỹ Khoa học quốc gia Thụy Sỹ và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai hai đợt kêu gọi nghiên cứu chung.

Như vậy, hợp tác giữa hai nước bao trùm nhiều lĩnh vực. Năm ngoái, Việt Nam đã áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Thụy Sỹ, nhờ đó lượng khách Thụy Sỹ đến Việt Nam đang gia tăng. Có thể nói, nhiều điều tích cực đang diễn ra tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Đó chính là những thành quả mà chúng tôi mong muốn tôn vinh thông qua chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin.

Thưa Đại sứ, FTA EFTA - Việt Nam có thể tạo ra những chuyển biến cụ thể như thế nào đối với thương mại Việt Nam - Thụy Sỹ và thu hút thêm các khoản đầu tư chất lượng cao nào từ Thụy Sỹ trong các lĩnh vực như tài chính, dược phẩm, sản xuất...?

Tôi tin rằng chuyến thăm này cùng với việc ký kết FTA EFTA - Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố niềm tin giữa nền kinh tế Việt Nam và Thụy Sỹ. Hai nước đều có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với những doanh nghiệp này, để yên tâm đầu tư vào một quốc gia cách xa về mặt địa lý, cần có một khuôn khổ chung, một khuôn khổ chính sách được cả hai nước cùng chia sẻ và thống nhất.

Đó chính là điều mà FTA EFTA - Việt Nam có thể mang lại, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta chứng kiến nhiều hoạt động cạnh tranh dựa trên sức mạnh địa chính trị và kinh tế, cùng những biến động và gián đoạn đáng kể trong thương mại quốc tế.

Vì vậy, việc Việt Nam và các quốc gia EFTA, trong đó có Thụy Sỹ, cùng khẳng định rằng: “Chúng ta muốn có một khuôn khổ thương mại có tính dự đoán cao; muốn giảm thuế quan; muốn tôn trọng sự đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu của nhau; muốn bảo đảm mỗi bên đều phát huy được những thế mạnh tốt nhất của mình và cùng mang lại những giá trị tốt nhất cho nhau” chính là ý nghĩa của hiệp định thương mại tự do này.

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass trả lời phỏng vấn TG&VN. (Ảnh: Trung Anh)

Theo Đại sứ, kinh nghiệm và chuyên môn của Thụy Sỹ trong lĩnh vực tài chính có thể hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng trung tâm tài chính quốc tế như thế nào? Hai nước có thể thúc đẩy hợp tác ra sao trong các lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), tài chính số, phát triển kỹ năng chuyên môn và hoàn thiện khung pháp lý?

Chúng tôi rất mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và vui mừng khi chứng kiến khát vọng của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là mục tiêu phát triển đất nước trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Thụy Sỹ cho thấy điều quan trọng là phải xây dựng được một hệ thống ngân hàng quốc gia vững mạnh và một hệ thống tài chính trong nước ổn định. Vì vậy, tôi cho rằng hợp tác giữa hai nước có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào những lĩnh vực này.

Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác gần gũi với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chúng tôi đầu tư vào đào tạo đội ngũ quản lý ngân hàng và tham gia phát triển các công cụ công nghệ tài chính mới.

Để Việt Nam thực sự trở thành một trung tâm tài chính quốc tế, theo tôi, cần bảo đảm mọi người dân Việt Nam đều được kết nối và tham gia sâu rộng vào hệ thống ngân hàng, đồng thời hệ thống ngân hàng phải thực sự vững mạnh. Khi đó, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Thụy Sỹ có thế mạnh trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, bao gồm các lĩnh vực kiến trúc, công nghệ sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số. Đây cũng đều là những mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước ở kỷ nguyên mới. Hai nước có thể chia sẻ và hỗ trợ nhau như thế nào trên các khía cạnh này, thưa Đại sứ?

Đây là những lĩnh vực cả Thụy Sỹ và Việt Nam đều đang tiến hành nghiên cứu, đồng thời hai bên cũng hợp tác thông qua các trường đại học. Chúng tôi tin rằng Thụy Sỹ có những giải pháp đổi mới sáng tạo thiết thực, có thể giúp nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tôi có thể nêu một số ví dụ trong các lĩnh vực ô tô, năng lượng, dược phẩm và y tế. Tôi tin rằng hoạt động đổi mới sáng tạo cũng đang được đẩy mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. Đây đều là những lĩnh vực mà các cơ sở nghiên cứu và trường đại học hai nước có thể hợp tác, nhằm bảo đảm nền kinh tế Việt Nam có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế và trong nền kinh tế toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp Thụy Sỹ đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm. Tôi đã đến thăm rất nhiều nhà máy của họ. Quý vị có thể hình dung các doanh nghiệp này đầu tư nhiều như thế nào vào việc phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Việt Nam và đào tạo đội ngũ lao động của mình.

Họ cũng bảo đảm rằng các trường đại học ở khu vực lân cận có thể đưa sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp, tham gia các hoạt động như chế tạo robot, xây dựng lưới điện thông minh, cũng như làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, chẩn đoán và kiểm soát chất lượng. Tất cả những lĩnh vực này đều đòi hỏi hàm lượng đổi mới sáng tạo cao và trình độ kỹ thuật chuyên sâu.

Trên thực tế, các doanh nghiệp Thụy Sỹ đang đầu tư vào hoạt động đào tạo nghề hằng ngày tại Việt Nam, góp phần xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng cho tương lai.

Theo Đại sứ, Việt Nam có tầm quan trọng chiến lược như thế nào đối với Thụy Sỹ hiện nay, xét trên bình diện song phương và đa phương?

Có thể nói, Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Điều đó thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam kiên định theo đuổi các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Sự kết hợp giữa tham vọng phát triển kinh tế và cam kết mạnh mẽ đối với các giá trị đa phương cũng như phát triển bền vững khiến Việt Nam trở thành một đối tác vô cùng quan trọng và giàu tiềm năng đối với Thụy Sỹ.

Ở chiều ngược lại, Thụy Sỹ có sức mua lớn. Điều này có nghĩa là khi sản xuất những mặt hàng mang lại giá trị xã hội và giá trị môi trường, Việt Nam cần tìm kiếm những thị trường sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm đó. Đây chính là lợi thế mà các thị trường thuộc khối EFTA, chẳng hạn như Thụy Sỹ và Na Uy, có thể mang lại cho Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!