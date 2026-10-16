Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chiều 16/10, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng để thẩm tra các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 và dự toán thu, chi NSNN năm 2027 của Bộ Ngoại giao; Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.