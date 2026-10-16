Xã hộiThời sự

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Báo Đại Đoàn Kết
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Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 18/10/2026.

Anh Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tong-thong-thuy-si-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam.html