Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 18/10. Ảnh: TTXVN.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025, tạo khuôn khổ mở rộng hợp tác song phương.

Trong Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023-2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được xác định là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại khu vực.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thụy Sĩ trong ASEAN.

Tính đến tháng 7, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ sáu của châu Âu tại Việt Nam, đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nước này có 244 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Thụy Sĩ cũng là một trong số ít quốc gia Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế với Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thụy Sĩ dành cho Việt Nam đạt hơn 800 triệu USD.

Tháng 5/2025, Thụy Sĩ công bố Chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ - Việt Nam giai đoạn 2025-2028, với nguồn vốn ODA 50 triệu USD.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Thụy Sĩ được biết đến là trung tâm đào tạo uy tín về ngân hàng, du lịch, bảo hiểm và công nghệ cao. Hiện có khoảng 150 thực tập sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của nước này.

Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án giáo dục về môi trường, quản lý, cùng những chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng và quản trị kinh doanh.

Về khoa học - công nghệ, hai nước đã ký hiệp định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực này. Tháng 10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thụy Sĩ (SERI) ký Ý định thư về hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo song phương.

Bên cạnh hợp tác kinh tế và giáo dục, Thụy Sĩ còn là thị trường du lịch có tiềm năng đối với Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón gần 40.000 lượt khách Thụy Sĩ.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hiện có khoảng 10.000 người, là một trong những cầu nối góp phần thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.