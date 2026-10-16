Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin thăm chính thức Việt Nam từ 17–18/10/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin ngày 22/9/2026 tại New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Thuỵ Sỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Guy Parmelin sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam, cũng như đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, đồng thời tiếp nối việc hai nước mới đây thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện.

Đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và phát triển bền vững.

Hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Lãnh đạo Việt Nam và Thụy Sĩ đã xác định tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ song phương.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam, sau khi các bên kết thúc thành công đàm phán vào tháng 7 năm 2026. Thụy Sĩ là một trong bốn quốc gia thành viên của EFTA. Hiệp định được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi một số văn kiện hợp tác song phương, trong đó có việc khởi động hai dự án hợp tác phát triển kinh tế. Các dự án này sẽ hỗ trợ triển khai Hiệp định Thương mại Tự do và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, qua đó góp phần cải thiện môi trường thương mại và đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Bên cạnh đó, các ý định thư hợp tác đã được ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động và việc làm, cũng như đổi mới sáng tạo và nghiên cứu.

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam nhận định trong 55 năm qua, quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong lĩnh vực chính trị và hợp tác đa phương mà còn mở rộng sang thương mại và đầu tư, hợp tác kinh tế, khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai nước duy trì đối thoại chính trị thường xuyên và không ngừng củng cố quan hệ thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao cùng hoạt động hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tháng 1 năm 2025, Thụy Sĩ và Việt Nam đã nhất trí về nguyên tắc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, hướng tới làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, khoa học, công nghệ và giáo dục.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng ghi nhận những bước phát triển đáng kể. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 2,9 tỷ franc Thụy Sĩ (CHF), tương đương khoảng 91 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Thụy Sĩ là một trong những nhà đầu tư châu Âu lớn tại Việt Nam, với hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm, máy móc, thiết bị đo lường chính xác, y tế, công nghệ thông tin, thương mại, logistics và dịch vụ.

Từ năm 1991, Thụy Sĩ đã hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế – xã hội thông qua các chương trình hợp tác phát triển và hợp tác kinh tế. Trong giai đoạn 1991 - 2024, Thụy Sĩ đã cung cấp hơn 650 triệu CHF viện trợ phát triển và nhân đạo cho Việt Nam. Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giai đoạn 2025 - 2028, Thụy Sĩ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: thương mại bền vững và đổi mới sáng tạo; tài chính công và tài chính tư nhân bền vững; phát triển công nghiệp và đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cũng tiếp tục được mở rộng. Kể từ năm 2020, Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sĩ (SNSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) đã hỗ trợ 20 dự án nghiên cứu chung, góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng khoa học hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ công bố đợt tài trợ thứ ba dành cho các dự án nghiên cứu chung trong năm 2027.