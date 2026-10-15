Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ vào ngày 11/10/1971. Thụy Sĩ mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 2/1973, mở Lãnh sự quán tại TPHCM vào tháng 3/1994.

Ngày 3/7/1984, Việt Nam mở Lãnh sự quán tại Geneve và nâng cấp lên Tổng lãnh sự quán vào ngày 15/12/1994 và sau này trở thành Phái đoàn Việt Nam tại Geneve. Ngày 28/01/2000, Việt Nam chính thức khai trương Đại sứ quán tại thủ đô Bern.

Hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025. Ngày 12/6/2026, Chính phủ Thụy Sĩ đã thông qua việc ký kết Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Trong Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023 – 20267 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được coi là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1 tỷ USD năm 2025 và 716,02 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026.

Ngày 2/7/2026, Việt Nam và khối EFTA đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán về FTA. Hai nước đang gấp rút chuẩn bị cho việc ký FTA giữa Việt Nam và các nước EFTA trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Thụy Sĩ.

Về đầu tư, tính đến tháng 07/2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 244 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Về hợp tác phát triển, Thụy Sĩ là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam trên 800 triệu USD. Tháng 5/2025, Thụy Sĩ đã công bố Chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 - 2028 với số vốn ODA là 50 triệu USD.

Đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hiện có khoảng 150 thực tập sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học Thụy Sĩ. Thụy Sĩ tích cực giúp đỡ Việt Nam thông qua các dự án hỗ trợ giáo dục về môi trường, quản lý và các dự án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai nước đã ký Hiệp định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tháng 10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (SERI) đã ký Ý định thư về hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Về du lịch, Thụy Sĩ là thị trường có tiềm năng lớn, năm 2025 Việt Nam đón gần 40.000 lượt khách Thụy Sĩ.

Cộng đồng người Việt Nam hiện có khoảng 10.000 người, sinh sống tại 26 bang. Nhìn chung, phần lớn bà con có đời sống ổn định, chấp hành pháp luật sở tại, đoàn kết, có tinh thần hướng về quê hương, đất nước và đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Sĩ./.