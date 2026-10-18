Tổng thống Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ Châu Mai Anh phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)