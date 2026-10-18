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Tổng thống Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 18/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ.

Báo VietnamPlus
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Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ Châu Mai Anh phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ Châu Mai Anh phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-thuy-si-du-dien-dan-kinh-te-viet-nam-thuy-si-post1142721.vnp