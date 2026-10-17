Tổng thống Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Theo TTXVN, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện tháng 1/2025, tạo khuôn khổ mở rộng hợp tác song phương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Trong Chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023-2026 do Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố, Việt Nam được xác định là đối tác ưu tiên của Thụy Sĩ tại khu vực. Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thụy Sĩ trong ASEAN. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Tính đến tháng 7, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ sáu của châu Âu tại Việt Nam, đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nước này có 244 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.