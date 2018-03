Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng với lập trường của Pháp về SDF

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố 'rất buồn' vì lập trường của Pháp sau khi Paris đề nghị đóng vai trò trung gian giữa Ankara với SDF - lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là tổ chức khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP và Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 30/3 tuyên bố "rất buồn" vì lập trường của Pháp sau khi Paris đề nghị đóng vai trò trung gian giữa Ankara với Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng do người Kurd chiếm đa số và bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là tổ chức khủng bố.

Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 29/3 bày tỏ hy vọng có thể thiết lập "đối thoại" giữa Thổ Nhĩ Kỳ và SDF, Tổng thống Erdogan nói: "Chúng tôi rất buồn vì lập trường sai lầm của Pháp trong vấn đề này. Chúng tôi không cần hòa giải... Từ khi nào lại phát sinh vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ ngồi vào bàn đàm phán cùng tổ chức khủng bố? Những người tuyên bố 'chúng tôi bảo đảm hỗ trợ YPG (lực lượng dân quân Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd tại Syria)', 'chúng tôi có thể làm trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và SDF'... đều đang đi quá khả năng và vượt quá giới hạn của mình."

Trong khi đó, cùng ngày, một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp cho biết, Pháp có thể điều chỉnh chiến dịch quân sự của mình trong khuôn khổ cuộc chiến của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, nếu Paris nhận thấy điều này hữu ích để đạt được mục tiêu trong cuộc chiến chống IS./.

