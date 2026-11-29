Theo thông báo của Cơ quan Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương. Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có nhiều tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời khẳng định Ankara đang nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự tích cực giữa hai nước láng giềng.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này không ngần ngại biến biển Aegean thành “vùng biển hòa bình”, đồng thời mong muốn biển Aegean và Đông Địa Trung Hải trở thành những khu vực ổn định và thịnh vượng.

Về vấn đề các cộng đồng thiểu số, ông Erdogan cho rằng đây là một phần di sản chung giữa hai nước và cần được tiếp cận trước hết trên phương diện nhân đạo. Ông bày tỏ mong muốn Hy Lạp có cách tiếp cận mang tính xây dựng tương tự Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó góp phần duy trì chiều hướng tích cực trong quan hệ song phương.

Vấn đề thiểu số từ lâu là một trong những chủ đề nhạy cảm giữa Ankara và Athens, gắn với Hiệp ước Lausanne năm 1923, trong đó có các quy định liên quan đến cộng đồng thiểu số Hồi giáo tại vùng Tây Thrace của Hy Lạp và cộng đồng Chính thống giáo Hy Lạp tại Istanbul.

Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 40 phút, diễn ra trong bối cảnh hai thành viên NATO vẫn tồn tại những bất đồng kéo dài về ranh giới trên biển, không phận và quyền đối với thềm lục địa tại biển Aegean và Đông Địa Trung Hải. Hai bên từng tìm cách xử lý các khác biệt thông qua đối thoại và những biện pháp xây dựng lòng tin.