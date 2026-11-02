Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đến Hàn Quốc để thực hiện chuyến thăm chính thức

Đón Tổng thống Erdogan và phu nhân Emine Erdogan tại Căn cứ Không quân Seoul ở thành phố Seongnam có Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Park Jung-sung cùng Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hàn Quốc Fatih Yildiz và phu nhân Nesrin Yildiz.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài đến ngày 4/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 3/11. Hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời thảo luận những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên cũng dự kiến ký kết một số thỏa thuận nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến công nghiệp quốc phòng, năng lượng, giao thông, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao.

Được biết, kim ngạch thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc đạt 11,4 tỷ USD năm 2025, tăng so với mức 10,2 tỷ USD năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 8,7 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD.

Hợp tác kinh tế giữa Ankara và Seoul được thúc đẩy trên cơ sở Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực từ năm 2013. Hai bên sau đó tiếp tục mở rộng khuôn khổ hợp tác thông qua các thỏa thuận về thương mại dịch vụ và đầu tư, có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Bên cạnh thương mại, năng lượng và công nghệ cũng được xác định là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Trước đó, tháng 11/2025, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ (TUNAS) và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng hạt nhân, với sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.

Chuyến thăm của Tổng thống Erdogan được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ - Hàn Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ giữa hai nước.