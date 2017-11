Tổng thống Sisi yêu cầu quân đội tái thiết lập an ninh tại Sinai

Tổng thống Ai Cập Sisi ngày 29/11 yêu cầu tham mưu trưởng quân đội nước này tái thiết lập an ninh tại Sinai trong vòng ba tháng sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu hồi cuối tuần trước.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 29/11 đã yêu cầu tham mưu trưởng quân đội nước này tái thiết lập an ninh tại Sinai trong vòng ba tháng sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu hồi cuối tuần trước nhằm vào một đền thờ Hồi giáo tại đây khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo Tổng thống Sisi, Tướng Mohamed Farid Hegazy và Bộ Nội vụ Ai Cập có trách nhiệm lập lại an ninh và ổn định tại Sinai trong vòng ba tháng.

Ông Sisi cũng nhấn mạnh cần bổ sung lực lượng tinh nhuệ trong công tác tái thiết lập an ninh và ổn định tại đây.

Nhà lãnh đạo Ai Cập đưa ra tuyên bố trên chưa đầy một tuần sau vụ tấn công của các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào đền thờ Hồi giáo ở khu vực Al-Rawda, thành phố Bir al-Abed ở tỉnh Bắc Sinai, cướp đi sinh mạng của ít nhất 304 người và làm bị thương hơn 120 người khác.

Vụ tấn công đẫm máu xảy ra ngày 24/11 vừa qua đã gây ra thảm họa khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập.

Trong bốn năm qua, các lực lượng an ninh Ai Cập đã đẩy mạnh cuộc chiến chống sự nổi lên của các phần tử khủng bố, nhất là tại Bắc Sinai, nơi đã chứng kiến hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh thiệt mạng trong các vụ tấn công do nhánh tổ chức khủng bố IS tại Bán đảo Sinai thực hiện.

Ngoài ra, những kẻ khủng bố còn đang cố mở rộng địa bàn hoạt động khi thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Cơ đốc giáo Ai Cập và những người hành hương./.

(TTXVN/Vietnam+)