Tổng thống Serbia Vucic tuyên bố từ chức, chuẩn bị chạy đua trong vai trò khác

Tổng thống lâu năm của Serbia, ông Aleksandar Vucic, ngày 27/9 đã thông báo sẽ từ chức để chuẩn bị chạy đua trong vai trò ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra vào tháng 10 tới ở quốc gia vùng Balkan.

Từ Phủ Tổng thống ở Belgrade, ông Vucic phát biểu trước những người ủng hộ: "Tôi xin từ chức Tổng thống. Sáng mai, tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ lại cho chủ tịch quốc hội. Đây là buổi tối cuối cùng của tôi tại tòa nhà này".

"Tôi đã phục vụ một cách tận tụy… trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình", ông Vucic nói với những người ủng hộ. "Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu", ông nói thêm.

Hàng trăm người ủng hộ đã reo hò cổ vũ ông Vucic bên ngoài tòa nhà Phủ Tổng thống ở trung tâm thủ đô Belgrade.

Ông Aleksandar Vucic tuyên bố từ chức Tổng thống Serbia, chuẩn bị chạy đua trong vai trò ứng cử viên Thủ tướng. Ảnh: DW

Ông Vucic, người đã giữ chức Thủ tướng hoặc Tổng thống Serbia từ năm 2014, trước đó đã thông báo về việc từ chức Tổng thống để có thể chính thức theo đuổi mục tiêu trở thành Thủ tướng nếu Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền của ông giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Nếu không từ chức, nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Vucic sẽ kết thúc vào tháng 5 năm sau. Hiến pháp Serbia quy định ông không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Cuộc bầu cử sớm là yêu cầu then chốt của một phong trào do sinh viên lãnh đạo, nảy sinh sau sự cố sập mái che tại nhà ga đường sắt Novi Sad vào tháng 11/2024 khiến 16 người thiệt mạng.

Sự cố này đã châm ngòi cho một số cuộc biểu tình lớn nhất tại Serbia kể từ năm 2000; có những thời điểm, các cuộc biểu tình đã thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường.

Từ những lời kêu gọi ban đầu về một cuộc điều tra minh bạch, phong trào đã chuyển thành yêu cầu tổ chức bầu cử sớm – điều mà ông Vucic từng nhiều lần hứa hẹn nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Tuy nhiên, vào đầu tháng này, ông đã quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu trước thời hạn vào ngày 25/10, với lý do có "những biến động lớn trên chính trường trong nước". Song song với cuộc bầu cử lập pháp, Serbia cũng sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

Theo Hiến pháp Serbia, Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabic sẽ giữ chức quyền Tổng thống cho đến khi người kế nhiệm được bầu ra. Cuộc bầu cử Tổng thống phải hoàn tất trong vòng 90 ngày, với thời gian vận động tranh cử kéo dài từ 30-60 ngày.

"Vào cuối tháng 12… chúng ta sẽ tổ chức vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống", ông Vucic cho biết.

Minh Đức (Theo France24, Euractiv)