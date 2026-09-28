Tổng thống Serbia Vucic từ chức, mở đường cho bầu cử tổng thống sớm

Quyết định được đưa ra khoảng 7 tháng trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, trong lúc Serbia đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 25-10.

Việc từ chức cũng tạo điều kiện để ông Vucic tham gia cuộc bầu cử Quốc hội với tư cách ứng viên của đảng Tiến bộ Serbia (SNS) và có khả năng được bổ nhiệm làm Thủ tướng nếu đảng này thành lập chính phủ mới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức. Ảnh: EPA

Theo Reuters, ông Vucic đã tuyên bố ý định từ chức từ cuối tháng 6. Ông không thể tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba theo Hiến pháp Serbia.

Sau khi ký đơn từ chức, ông cho biết sẽ bàn giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Quốc hội Ana Brnabic vào ngày 28-9. Bà Brnabic sẽ giữ quyền Tổng thống cho đến khi người kế nhiệm được bầu.

Theo quy định của Serbia, cuộc bầu cử Tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày kể từ khi chức vụ bị bỏ trống. Ông Vucic cho biết vòng đầu tiên dự kiến diễn ra trước cuối tháng 12.

Cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 25-10 diễn ra trong bối cảnh Serbia trải qua nhiều tháng biểu tình do sinh viên dẫn đầu.

Trước khi từ chức, ông Vucic cũng thông báo ân xá và miễn truy tố đối với 49 người liên quan các cuộc biểu tình, trong đó có 12 nhà hoạt động và 11 người ủng hộ SNS.