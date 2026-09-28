Tổng thống Serbia từ chức trước thềm bầu cử Quốc hội

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trong cuộc họp báo thông báo từ chức ở Belgrade, ngày 27/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Vucic từ chức khi nhiệm kỳ còn khoảng 7 tháng, trong bối cảnh Serbia đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 25/10. Động thái này cũng cho phép ông có thể được bổ nhiệm làm Thủ tướng nếu đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông giành được quyền thành lập chính phủ mới.

Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tập trung bên ngoài Phủ Tổng thống ở trung tâm thủ đô Belgrade, ông Vucic cho biết, đây là buổi tối cuối cùng ông làm việc tại tòa nhà này. Ông khẳng định, đã tận tâm phục vụ đất nước và bày tỏ tự hào về những thành quả đạt được trong thời gian lãnh đạo Serbia.

Theo Hiến pháp Serbia, Chủ tịch Quốc hội Ana Brnabic sắp mãn nhiệm sẽ giữ chức quyền Tổng thống cho đến khi người kế nhiệm được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ khi chức vụ bị bỏ trống, trong đó thời gian vận động tranh cử kéo dài từ 30-60 ngày.

Ông Vucic cho biết, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12. Trước đó, ông đã công bố ý định từ chức Tổng thống hồi mùa Hè.

Cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 25/10 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa SNS cùng các đồng minh với phong trào chống tham nhũng do sinh viên dẫn đầu mang tên "Students Win" và liên minh các đảng đối lập "European Serbia". Các phong trào và đảng đối lập này hiện vẫn chưa công bố ứng cử viên tranh cử tổng thống.