Tổng thống Serbia từ chức để tranh cử Thủ tướng

Theo hiến pháp Serbia, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Vučić dự kiến kết thúc vào tháng 5 năm sau và ông không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Do đó, ông quyết định rời ghế sớm để lãnh đạo đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cánh hữu trong cuộc bỏ phiếu ngày 25/10 tới. Suốt 12 năm, ông Vučić đã luân phiên nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất là Thủ tướng và Tổng thống.

Trong những tuần qua, ông Vučić đã đi vận động khắp đất nước, xuất hiện thường xuyên trên truyền hình trong các chương trình khánh thành đường sá, cấp tiền hỗ trợ, giảm giá thuốc và đến thăm nhà cử tri.

Trong thời gian tới, Chủ tịch quốc hội Serbia sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng thống. Sau khi bầu ra quốc hội mới, tân Chủ tịch quốc hội sẽ tiếp quản công việc từ bà Brnabić, chỉ định Thủ tướng và lên lịch cho cuộc bầu cử Tổng thống.

Tại Serbia, Thủ tướng là vị trí có quyền lực chính thức lớn hơn Tổng thống.